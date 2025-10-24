España golea 4-0 a Suecia y acaricia la final de la Nations femenina

España, en la noche de debut de su nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, puso pie y medio en la final de la Liga de Naciones femenina de la UEFA al ganar 4-0 a Suecia en la ida de su semifinal, este viernes en Málaga.

La selección campeona del mundo y defensora del título en la Nations League llegará así con un cómodo colchón al duelo de vuelta, que se jugará el martes de la próxima semana en Gotemburgo.

Alexia Putellas y Claudia Pina fueron las protagonistas, con sendos dobletes.

Putellas abrió el camino marcando de falta, con un tiro por la escuadra, en el minuto 11. Luego, en el 35, puso el tercero de su equipo llegando a un balón rebotado tras un envío de Mariona Caldentey al larguero.

Pina consiguió su primer tanto de la noche con un tiro en el área en el 32 y rubricó el marcador definitivo con un golazo para el festival de su equipo en el 90+4.

Pina había entrado en el partido antes de la media hora de juego, cuando Salma Paralluelo pidió el cambio por lesión.

Paralluelo se fue llorando del campo tras hacerse daño en la rodilla izquierda, donde sufrió una rotura de ligamentos en 2021 y que le ha dado problemas reiteradamente.

Además de servir para el buen debut de la seleccionadora Sonia Bermúdez, que reemplazó en agosto a Montse Tomé, el partido marcó el regreso al equipo nacional de la atacante Jenni Hermoso, que entró casi en el minuto 90.

Hermoso, víctima de un beso forzado después del título mundial de 2023 que llevó semanas después a la dimisión del entonces presidente de la Federación Española Luis Rubiales, no había sido convocada por Tomé para la Eurocopa de este año en Suiza, donde su equipo fue subcampeón.

Suecia necesita ahora una remontada épica si no quiere quedar eliminada por España en unas semifinales, como le ocurrió en el Mundial de 2023.

En la ida de la otra semifinal, Alemania venció 1-0 a Francia en Düsseldorf, aunque la eliminatoria llegará viva a la vuelta del martes en Caen, en la región de Normandía.

La autora del único gol de ese partido fue la atacante del Bayern de Múnich Klara Bruhl, ya en el minuto 79, con un potente disparo en la entrada en el área.