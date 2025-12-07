España dice adiós al Mundial de balonmano femenino

La vigente campeona Francia, así como Países Bajos y Montenegro, sellaron este sábado los últimos boletos para cuartos de final del Mundial femenino de balonmano, una ronda en la que de nuevo estarán ausentes las "Guerreras" españolas.

España se queda sin acceder a las rondas eliminatorias de una competición internacional por quinta ocasión consecutiva (luego del Mundial 2023, las Eurocopas 2022 y 2024, y los Juegos Olímpicos 2024) después de perder contra Alemania (29-25) ante más de 10.000 espectadores en Dortmund.

A pesar de la resistencia ante las alemanas, que ya estaban clasificadas como primeras del grupo II (10 puntos), las españolas no lograron aprovechar la derrota previa de Serbia contra Montenegro (33-17).

Las montenegrinas (6 puntos) superan a las serbias (5 puntos), que sólo necesitaban un empate, y a España (4 puntos).

La situación está mucho más clara antes de la última jornada en el grupo III, en Róterdam: las francesas, vigentes campeonas, y las neerlandesas (8 puntos) se disputarán el primer puesto después de haber logrado la clasificación al dominar fácilmente a Argentina (29-17) y a Polonia (33-22) respectivamente.

- Resultados del sábado en la segunda fase:

. Grupo II, en Dortmund

Islas Feroe - Islandia 30 - 33

España - Alemania 25 - 29

Montenegro - Serbia 33 - 17

Clasificación: Pts J G E P gf gc dif

1. Alemania 10 5 5 0 0 164 114 50 CLASIFICADA

2. Montenegro 6 5 3 0 2 145 138 7 CLASIFICADA

3. Serbia 5 5 2 1 2 126 150 -24

4. España 4 5 2 0 3 140 136 4

5. Islas Feroe 3 5 1 1 3 141 157 -16

6. Islandia 2 5 1 0 4 134 155 -21

. Grupo III, en Róterdam

Polonia - Países Bajos 22 - 33

Argentina - Francia 17 - 29

Austria - Túnez 25 - 27

Clasificación: Pts J G E P gf gc dif

1. Francia 8 4 4 0 0 143 80 63 CLASIFICADA

2. Países Bajos 8 4 4 0 0 138 90 48 CLASIFICADA

3. Polonia 4 4 2 0 2 107 126 -19

4. Túnez 2 4 1 0 3 92 136 -44

5. Austria 2 4 1 0 3 91 113 -22

6. Argentina 0 4 0 0 4 90 116 -26

Nota: los dos primeros de cada grupo se clasifican a cuartos de final.