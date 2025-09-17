España cae eliminada por Ucrania en la BJK Cup de tenis

España cayó eliminada en la Final 8 de la Billie Jean King Cup, competición tenística por países, tras perder este miércoles contra Ucrania los dos partidos individuales en Shenzhen (China).

La número 2 española Jéssica Bouzas (N.51) abrió la eliminatoria con una derrota frente a su par ucraniana, Marta Kostyuk (N.26) por 7-6 (7/3) y 6-3 en una hora y 47 minutos de juego.

Este resultado obligaba a Paula Badosa (N.20) a derrotar a la N.1 ucraniana Elina Svitolina (N.13) para decidir el pase a semifinales en el punto de dobles, pero la jugadora catalana perdió también por 5-7, 6-2 y 7-5 en dos horas y 9 minutos de juego.

Badosa, que regresaba a la competición tras perderse por lesión la gira norteamericana, fue de más a menos y acabó exhausta ante la veterana Svitolina.

En semifinales, el viernes, las ucranianas se enfrentarán a Italia, vigente campeón y gran favorito al título.

El jueves se disputarán las otras dos eliminatorias de cuartos de final: Estados Unidos-Kazajistán y Japón-Gran Bretaña.