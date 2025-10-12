Escocia vence 2-1 a Bielorrusia y alimenta el sueño de volver a un Mundial

Escocia se impuso 2-1 este domingo a Bielorrusia en Glasgow, una victoria que permite al 'Ejército del Tartán' soñar con regresar a un Mundial de fútbol tras haberse perdido las seis últimas ediciones.

Con 10 puntos, los escoceses lideran provisionalmente el Grupo C, con tres unidades de ventaja sobre Dinamarca, que recibe este domingo a Grecia.

Las dianas del domingo tuvieron "acento italiano", siendo anotadas por Che Adams (15') jugador del Torino, y Scott McTominay (84'), una de las estrellas del Nápoles.

Pero, como si se tratase de un recordatorio de que el trabajo todavía no está hecho, Bielorrusia recortó en el tiempo añadido gracias al tanto de Gleb Kuchko (90+6').

Independientemente del resultado de los daneses este domingo, el grupo parece abocado a resolverse el 18 de noviembre, cuando Dinamarca visite Glasgow en el cierre de la fase clasificatoria al Mundial 2026, que se celebrará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.