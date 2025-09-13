"Es una plata pero me sabe como si fuera de oro", festeja Uziel Muñoz

El mexicano Uziel Muñoz, nuevo subcampeón mundial de lanzamiento de bala, se mostraba eufórico tras su inesperada plata este sábado en Tokio, asegurando que le sabía como si hubiera sido el ganador del concurso.

"Esta medalla reconoce sobre todo el esfuerzo y el trabajo. Me deja un sabor de boca muy bueno, me sabe como si fuera de oro, como si fuera un récord mundial. Sabe a muchas cosas para mí", declaró Muñoz, de 30 años, a su paso por la zona mixta del estadio Nacional de la capital japonesa.

"Lo que la gente no ve y está detrás de esto son horas de esfuerzo, horas de sol, horas de sueño de menos y lesiones. Esta temporada no ha sido la más fácil para mí, pero la cierro de la mejor manera soñada", apuntó.

Uziel Muñoz consiguió pasar del cuarto al segundo puesto con su último lanzamiento, con el que llegó a 21,97 metros, todo un récord nacional.

"Esos casi 22 metros me colocan en una élite, muy pocos pueden llegar tan lejos. Y encima con mis condiciones físicas, que no soy tan alto como otros, ni tan fuerte, soy hasta el más delgado en comparación a los otros", explicó.

En los momentos previos a este Mundial, Uziel Muñoz fue acumulando problemas y contrariedades, entre ellas una referente al suministro de su uniforme, algo que ahora relativizó ante el brillo de su medalla de plata.

"El uniforme no lanza, lanzo yo. Como si hubiera tenido que competir con un short y una playera, soy yo el que lanza. Yo represento a México con el corazón y eso lo traigo siempre puesto", sonrió.

En el momento más importante de su carrera deportiva, Uziel Muñoz quiso acordarse de su hermano Mateo, fallecido con apenas seis años y al que prometió que algún día llegaría a los Juegos Olímpicos.

"Me acuerdo siempre de él, lo tengo en un cuadro, siempre presente", decía con emoción, mientras mostraba un tatuaje en su pecho con los aros olímpicos y el nombre de Mateo.

En Tokio, Muñoz solo fue superado por el estadounidense Ryan Crouser (22,34 m), que consiguió su tercer oro mundial seguido y que es además el triple vigente campeón olímpico.