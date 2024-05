Equipo Penske busca redención en las 500 Millas; O'Ward y Palou muy atrás

Rodeado de polémica, la escudería Penske acapara la línea de salida del domingo para la edición 108 de las 500 Millas de Indianápolis, donde Pato O'Ward y Alex Palou partirán en posiciones retrasadas en busca del primer título para México y España.

El piloto neozelandés Scott McLaughlin arrancará en la primera plaza del Indianápolis Motor Speedway flanqueado por dos compañeros del equipo Penske, el australiano Will Power y el estadounidense Josef Newgarden.

McLaughlin, de 30 años, persigue su primer título después de haber firmado la 'pole position' más rápida de la historia de la emblemática carrera, con una velocidad promedio de 234,220 millas por hora (376,94 km/h) en la sesión de clasificación.

A diferencia del neozelandés, Power y Newgarden sí saben lo que es triunfar en Indianápolis con sus coronas de 2018 y 2023 respectivamente.

El éxito de Penske en la qualy le concede una inmejorable oportunidad de resarcirse de la controversia que protagonizó en la carrera inaugural de la temporada de la serie IndyCar en St. Petersburg (Florida) el pasado marzo.

Newgarden, ganador de esa prueba, y McLaughlin, que terminó tercero, fueron descalificados por el uso no permitido del 'push-to-pass', un sistema de potencia extra.

Esta semana McLaughlin reconoció que el director del equipo, Roger Penske, se tomó este castigo "bastante mal".

"Estoy orgulloso de que hayamos sido capaces de superarlo y seguiremos trabajando para mejorar nuestra reputación. Fue un error", afirmó el neozelandés, quien dio el salto a IndyCar en 2020 después de tres triunfos en Supercars en Australia.

A pesar de su dominio en la clasificación, los pilotos de Penske recalcaron que estarán muy alerta a sus rivales en una carrera conocida por su imprevisibilidad.

"Es genial tener autos rápidos, estar en posición, pero tienes que estar preparado para que eso cambie en cualquier momento", subrayó Newgarden, doble campeón de la serie IndyCar (2017 y 2019).

- Canapino por la sorpresa -

Por detrás de los autos Penske partirán los Arrow McLaren de los estadounidenses Alexander Rossi y Kyle Larson.

Pato O'Ward, a los mandos de otro Arrow McLaren, arrancará en la octava plaza en busca de la ansiada primera corona para México.

A sus 25 años, el piloto de Monterrey ha dispuesto de buenas oportunidades para alcanzar el triunfo pero en la pasada clasificación sufrió algunos problemas con su auto.

"Somos lentos. Sabemos por qué, pero es mucho más fácil decirlo que solucionarlo. Simplemente apesta cuando no eres lo suficientemente rápido aquí. Te sientes inútil", declaró O'Ward, que aún así confía en tener opciones en la carrera.

"Siempre llego a esta carrera sabiendo que es una oportunidad", subrayó.

El español Álex Palou, de su lado, se presenta en las 500 Millas como líder de temporada de IndyCar, competición que ha ganado en dos ocasiones (2021 y 2023), pero con una posición de salida completamente diferente a la del año pasado.

Si en 2023 el piloto catalán disfrutaba de la 'pole position' esta vez arrancará desde una lejana decimocuarta plaza.

"Es una gran diferencia con el año pasado, obviamente. No sabemos si es que nosotros hemos perdido (velocidad) o si no hemos ganado y todo el mundo ha mejorado mucho", señaló Palou. "Quizá los pequeños cambios introducidos por IndyCar, como las cajas de cambios, no nos ayudaron en absoluto (...) Pero eso no significa que estemos completamente fuera, y especialmente en esta carrera".

Por su parte, el argentino Agustín Canapino encenderá motores desde la vigesimosegunda posición de la parrilla en su segunda participación en las 500 Millas, tras el abandono del año pasado.

El piloto bonaerense, de 34 años, se mostró optimista en ser una de las revelaciones de esta edición.

"Tenemos grandes expectativas. Nuestro auto va rápido. Desafortunadamente tuvimos un problema en la última salida en la calificación cuando estábamos en una situación realmente buena para estar entre los 12 primeros", señaló. "El inicio de la carrera será divertido. Ya veremos. Es una carrera larga. Lo importante para mí es intentar maximizar nuestro potencial".