Equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre tras protestas propalestinas (comunicado)

El equipo ciclista Israel-Premier Tech, que en las últimas semanas fue el centro de protestas propalestinas, sobre todo en la Vuelta a España, anunció este lunes en un comunicado que cambiará de nombre para alejarse de su "identidad israelí".

"Se ha tomado la decisión de renombrar y reestructurar el equipo, alejándose de su actual identidad israelí", dijo el multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams en el comunicado.

"En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", añadió el texto, en el que la formación se muestra orgullosa de sus "logros en la carretera".

La formación también informó que Adams, hasta ahora máximo responsable del equipo, se "apartaría" del día a día del equipo para enfocarse en su papel como "presidente del Congreso Judío Mundial", una de las mayores organizaciones judías del mundo.

Durante la última Vuelta a España, en agosto y septiembre, varias etapas tuvieron que ser acortadas por las protestas y la última, en Madrid, tuvo directamente que cancelarse ante el peligro que suponían las manifestaciones masivas contra el "genocidio sionista" en Gaza y la participación en la prueba del equipo Israel-Premier Tech.

- Excluida por "razones de seguridad" -

Las protestas, con menos intensidad, se repitieron después en otras carreras y alguna, como el Giro de Emilia, disputada el domingo, excluyó directamente a esta formación "por razones de seguridad pública".

El grupo Premier Tech, copatrocinador del equipo, y la empresa que suministra a los corredores las bicicletas, reclamó el cambio de nombre y que desapareciese el término "Israel" para seguir patrocinando a la formación.

Las protestas se enmarcan en el contexto de la guerra llevada a cabo por el ejército israelí en Gaza como respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el que murieron 1.219 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

En ese mismo ataque sin precedentes, milicianos islamistas secuestraron a 251 personas en territorio israelí, de las que 47 permanecen cautivas en Gaza y el ejército israelí declaró que 25 están muertas.

Como respuesta, a ofensiva de represalia israelí ha causado al menos 67.000 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según las cifras del Ministerio de Salud de Hamás, consideradas fiables por la ONU.

La ONU ha declarado la hambruna en una parte de Gaza y sus investigadores afirman que Israel comete un genocidio en el territorio palestino, acusaciones rechazadas por Israel.