$!Emily Santos ha sido descalificada en los Panamericanos Junior

La nadadora panameña Emily Santos fue descalificada este martes, 12 de agosto, en la prueba de 200 metros pecho en los Juegos Panamericanos Junior 2025, según información preliminar, confirmó Franz Wever Otero, presidente de la Federación de Panamá de Natación.

“Emily fue descalificada por una doble patada subacuática en su propia modalidad. Esto para el reglamento es una inconsistencia, porque un nadador no puede hacer dos patadas seguidas y luego hacer la abrazada, tiene que ser una sincronización directa, primero patada y luego brazada, así hasta terminar su prueba”, explicó Wever Otero en entrevista al canal COS.

De igual manera, el dirigente aseguró que existe la posibilidad de presentar un recurso de apelación contra la decisión.

Se conoció que el Comité Olímpico de Panamá estaría ya apelando esta decisión.

Santos, el domingo pasado, conquistó la medalla de oro en los 100 metros pecho femenino, en estos juegos.