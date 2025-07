"Ellas estaban cómodas llegando a los penaltis", dice Irene Paredes

Irene Paredes, capitana de la selección española, en declaraciones a la televisión pública española (TVE) tras la derrota por penales en la final de la Eurocopa ante Inglaterra en Basilea:

"Es durísimo este momento. Lo hemos intentado de todos los medios. No hemos estado bien en los penaltis, pero creo que merecíamos mas, pero esto no va de merecer, va de tener esa pizca de suerte que Inglaterra la ha tenido durante todo el torneo. Confiaba en que lo íbamos a sacar adelante pero no ha podido ser. Hemos tenido momentos los dos equipos. Hemos tenido más ocasiones nosotras. No va de tener la posesión, va de marcar. Los penales eran una oportunidad de ganar. Ellas también juegan, ellas nos marcan un gol que creo que es evitable. Forma parte de esto, hay errores, hay aciertos, ellas estaban cómodas llegando a penaltis. Hoy no hemos estado como sabemos estar y es una faena", apuntó.