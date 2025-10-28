Eliminado de entrada en París, Alcaraz ya mira hacia las ATP Finals y la Copa Davis

Eliminado este martes en su debut en el Masters 1000 de París a manos del británico Cameron Norrie, Carlos Alcaraz mira ya a los últimos retos del año: las ATP Finals de Turín (9-16 noviembre) y la Copa Davis (18-23 noviembre).

PREGUNTA: Lleva entrenando aquí desde el viernes. ¿Esperaba esa falta de buenas sensaciones?

RESPUESTA: "No lo sé. He entrenado mucho aquí. Me sentía muy bien, me movía bien sobre la pista. Tenía las ideas muy claras, también mis objetivos. Pero hoy, incluso en el primer set, aunque lo haya ganado, tenía la sensación de que podía haberlo hecho mucho mejor. Traté de mejorar en el segundo set. Fue lo contrario, jugué aún peor. También creo que hay que darle mérito a Cameron (Norrie) (...) Es uno de los peores partidos que he jugado esta temporada en términos de sensaciones".

P: ¿Cómo piensa recuperarse para las últimas competiciones del año -ATP Finals y la Copa Davis-?

R: "Voy a prepararme lo mejor posible. Está la Copa Davis, torneos importantes que me esperan. Quiero volver a casa y ver lo que va a pasar, lo que voy a hacer. Pero por supuesto voy a entrenarme, voy a prepararme y espero que esto no se repita".

P: Usted tiene una historia complicada con este torneo (mejor resultado los cuartos de final en 2022). ¿Cuál es el motivo? ¿Es porque al ser a final de temporada llega sin fuerzas?

R: "Los otros años me sentía agotado, mentalmente y físicamente. Pero este año me siento bien. Me salté Shanghái, he pasado bastantes días en casa. Estoy tranquilo, recargué pilas. No entiendo lo que pasó aquí, peor efectivamente es un torneo en el que me cuesta jugar bien".