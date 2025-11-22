El XV de Francia termina su año con un triunfo 48-33 ante Australia

La selección de rugby de Francia cerró su año 2025 con una gran victoria (48-33) ante Australia, este sábado en Saint-Denis (periferia norte de París), con siete tries.

Nicolas Depoortere y Louis Bielle-Biarrey firman cada uno dos tries y fueron los líderes de los Bleus en el Estadio de Francia.

Francia acaba su año con un ratio positivo de seis victorias y cinco derrotas, pero sobre todo con una sensación positiva por su título en el Torneo de las Seis Naciones el pasado marzo.

En el choque de este sábado, el partido estuvo igualado (19-19) al descanso y Francia empezó a marcar diferencias después de la pausa.

En esta ventana de noviembre, Francia había perdido 32-17 en casa ante los campeones mundiales sudafricanos y había logrado una victoria 34-21 ante Fiyi.

Por su parte, Australia volverá de la gira europea de este mes sin ninguna victoria, algo que no le ocurría desde 1958. En las semanas anteriores había perdido sus tres compromisos anteriores, incluyendo una bofetada (46-19) el pasado fin de semana en Irlanda.

La de este sábado fue su décima derrota de la temporada.