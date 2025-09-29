El triunfo de Europa en la Ryder Cup llega también a la política

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este lunes el triunfo de Europa sobre Estados Unidos en la Ryder Cup de golf, pese al apoyo del presidente estadounidense Donald Trump al equipo norteamericano.

"Felicitaciones al Team Europe por su increíble hazaña de retener la Ryder Cup", escribió la mandataria europea en la red X.

"Un brillante ejemplo del espíritu de equipo y unidad de los europeos. Algo que no se puede comprar con dinero", lanzó.

Europa se impuso el domingo a Estados Unidos por 15-13 pese al ambiente hostil vivido todo el fin de semana en Bethpage Black, cerca de Nueva York.

Este triunfo se produce en momentos de tensión entre la UE y Estados Unidos por la política comercial del presidente Trump, un declarado aficionado a este deporte.

Este ambiente de tensión se trasladó a los aficionados que asistieron al torneo todo el fin de semana, cuyos cánticos e interrupciones constantes del juego pusieron a prueba los nervios de los jugadores europeos.

"No me corresponde a mí decirlo. La gente puede juzgar por sí misma si se pasaron o no. Estoy orgulloso de haber ganado después de lo que tuvimos que vivir", declaró el mejor golfista europeo, el norirlandés Rory McIliroy, quien durante el fin de semana insultó en varias ocasiones a los espectadores estadounidenses que trataron de desconcentrarle con gritos y cánticos.

Tras su victoria, los golfistas europeos se burlaron del presidente estadounidense, quien asistió en directo a la primera jornada, el viernes.

"¿Lo estás viendo Donald Trump?", cantaron los europeos en un video publicado en las redes sociales, a lo que el presidente contestó en Truth: "Sí, lo estoy viendo. ¡Felicidades!".