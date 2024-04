El tranquilo Ancelotti y el efusivo Guardiola, dos estilos frente a frente en el Bernabéu

Dos formas opuestas de ver el fútbol chocarán el martes en la ida de cuartos de Champions en el Santiago Bernabéu: la tranquilidad de Carlo Ancelotti contra la mayor gestualidad y efusividad de Pep Guardiola.

No resulta fácil encontrar entre la élite de los entrenadores dos personalidades más opuestas que las del discreto y pragmático técnico italiano del Real Madrid, con su cabello canoso y su impecable traje negro, y del volcánico entrenador catalán con el cráneo afeitado al cero, un genio táctico en continuo movimiento desde la zona técnica.

Sin embargo, son muchas las similitudes entre ambos cuando se habla de la competición europea más prestigiosa. El duelo entre el Real Madrid de 'Carletto' y el City de Pep, antigua gloria del FC Barcelona, ya se ha vivido en semifinales en las dos ediciones precedentes, con un desenlace diferente: clasificación del club merengue en 2022 y de los 'Citizens' en 2023.

Superado 4-0 en el último duelo ante Guardiola, en Inglaterra, Ancelotti quiere tomarse la revancha en el Santiago Bernabéu, con su partido 200 en un banquillo en Liga de Campeones.

- Récord de victorias en Champions -

Los dos técnicos viven un duelo más personal, el del número de partidos ganados en Champions. Antes del martes, el italiano cuenta con 114 victorias (en 199 partidos, el 57%), una cifra récord, por los 109 de Guardiola (en 167 partidos, el 65%).

En cuanto a títulos, Ancelotti también está por delante con dos títulos como jugador (con el AC Milan) y cuatro como entrenador (dos el Milan y dos con el Real Madrid), mientras que el Guardiola jugador ganó en 1992 con el Barça, por los tres del Guardiola entrenador, dos con el equipo azulgrana y uno con el City.

"No se puede superar nunca a Ancelotti cuando se trata de títulos en Liga de Campeones", bromeaba Guardiola, de 53 años, en septiembre en una entrevista para TNT Sports. "Soy más joven que él, lo siento Carlo, así que tengo más tiempo, pero francamente ése no es un objetivo".

Los dos gigantes de los banquillos se profesan una admiración mutua, comparten el mismo gusto por el rigor táctico, pero su puesta en práctica les separa: el italiano de 64 años se adapta a sus jugadores y explota las debilidades del rival, y el catalán moldea los equipos a su imagen, con la posesión como motor.

También sus caracteres divergen. Ancelotti es "muy tranquilo y experimentado. Observa y estudia, prefiriendo señalar nuestros errores al descanso o en un parón del juego. Pep, por su parte, quiere estar implicado de forma permanente", resumió Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Múnich, en 2017 para la revista FourFourTwo.

Desde la zona técnica, Guardiola se levanta, se sienta, arenga, da instrucciones a cada poco. A menudo entra al terreno de juego al término del partido para hablar con un jugador, apoyándose en sus gestos.

- Cercanía con los jugadores -

"Lo hago para las cámaras, es por mi ego", ironizó Guardiola el martes pasado en conferencia de prensa. "Siempre intento criticar a los jugadores y hacerles comprender lo malos que son".

Al contrario que Ancelotti, el antiguo centrocampista organizador del Barça no duda en enseñar los colmillos ante la prensa, sobre todo cuando se trata de defender a sus jugadores. En la intimidad del vestuario, por contra, es otra historia.

"Por supuesto, os defenderé hasta el final en conferencia de prensa, pero aquí os diré la verdad", se le oye decir a sus jugadores en un extracto de la serie documental de Amazon Prime 'All or Nothing: Manchester City'.

Ancelotti "tiene más cercanía con los jugadores", resumió el delantero del Bayern Thomas Müller, para compararlo con Guardiola.