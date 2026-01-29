El TAS rechaza examinar el recurso del esquiador Bolshunov

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) determinó que no tenía competencias para examinar el recurso presentado por Alexander Bolshunov, fondista ruso al que la Federación Internacional de Esquí (FIS) rechazó inscribir bajo bandera neutral para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, que se celebran del 6 al 22 de febrero próximos.

"Presentada el 28 de enero, la solicitud de Bolshunov buscaba obtener una decisión que reconociera su elegibilidad para participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 como deportista neutral individual", precisó el TAS, la más alta jurisdicción del mundo del deporte, en un comunicado.

La FIS, en una decisión comunicada el 24 de diciembre de 2025, se había negado por una decisión de su comité de evaluación a conceder el estatus de deportista neutral a Bolshunov, tres veces campeón olímpico y ganador de cinco medallas en la anterior cita de Pekín 2022.

"La cámara del TAS para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se estableció para resolver los litigios únicamente en la medida en que se produzcan durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 o en un periodo de 10 días anterior a la ceremonia de apertura", continuó el comunicado.

"Por ello, el litigio debía haberse producido como muy tarde el 27 de enero de 2026 para tener competencia sobre él" y "el caso no pudo ser examinado", concluye el TAS.

En grandes eventos como Juegos Olímpicos, Mundiales u otras competiciones importantes, el TAS constituye cámaras temporales destinadas a resolver los conflictos en un plazo muy corto.

Rusia, potencia del esquí de fondo, se había quedado casi un tercio de las medallas de este deporte en Pekín 2022.