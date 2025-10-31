El TAS anula el veto total a los competidores rusos en el luge

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) anuló este viernes la exclusión total de los deportistas rusos por parte de la Federación Internacional de Luge (FIL), abriendo la puerta a su presencia como competidores neutrales en esta disciplina en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

El veto había sido decidido por la FIL después de la invasión rusa de Ucrania en 2022 y luego fue reconfirmado en 2024 y en junio de este año, pero el TAS estimó que "no es proporcionado" para asegurar el objetivo declarado de la FIL de "preservar unas condiciones seguras de carrera", explicó esta jurisdicción deportiva en un comunicado.

Los tres árbitros del TAS escucharon los argumentos de la FIL, que había alegado "el riesgo de incidentes causados por el público u otros deportistas" en caso de participación rusa.

A tres meses de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina (6-22 de febrero), la decisión abre la puerta a la presencia de rusos en el luge bajo bandera neutral y si cumplen una serie de estrictas condiciones, principalmente la de no haber apoyado la invasión de Ucrania o tener lazos con el ejército o los servicios de seguridad rusos.

El fallo del TAS podría provocar también recursos contra las decisiones de las Federaciones Internacionales de Esquí y de Biatlón, que también dictaron una exclusión.

En su decisión comunicada este viernes, el TAS rechaza por su parte la solicitud de seis competidores rusos de luge de ser inmediatamente reintegrados y también desestima la solicitud de la patinadora de velocidad Daria Kachanova, vetada por su afiliación al CSKA Moscú, "un club deportivo controlado por el Ministerio de Defensa ruso".