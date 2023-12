El PSG cumple frente al Nantes a cuatro días de su cara o cruz en Dortmund

El París Saint-Germain (1º) se preparó para su viaje crucial a Dortmund, donde el miércoles se juega su futuro en la Champions, con un sufrido triunfo 2-1 sobre el Nantes (9º), este sábado en la 15ª jornada del campeonato francés, en la que el Mónaco (2º) venció 2-1 al Rennes (12º).

Con su triunfo el PSG suma 36 puntos, seis de ventaja con el equipo del Principado, mientras que el Niza es tercero con 29 antes de recibir el domingo al Reims (6º).

En el Parque de los Príncipes los parisinos estuvieron lejos de dejar una imagen de equipo seguro de sí mismo, a cuatro días de comparecer en la cancha del Borussia Dortmund, donde necesitan una victoria para clasificarse a octavos de la Champions.

- Dembele, revulsivo e indispensable -

Tras el primer gol local, firmado por Bradley Barcola (41), el Nantes igualó con un potente cabezazo de Mostafa Mohamed (55), pero el internacional francés Randal Kolo Muani aprovechó una falta para dar el triunfo a su equipo (83).

Luis Enrique, el técnico del PSG, recibió dos buenas noticias, recuperando a dos lesionados, su capitán Marquinhos y la joven sensación de 17 años Warren Zaïre-Emery, que tuvo unos minutos tras rehabilitarse mucho antes de lo esperado.

"Me parece que antes de un partido importante como el del miércoles hemos estado bien desde el primer minuto. El Nantes defendió bien, es un partido que refuerza nuestra primera posición", dijo Luis Enrique.

El antiguo seleccionador español experimentó un trío de ataque inédito: Barcola por la izquierda, Kylian Mbappé en el centro por segunda vez consecutiva y el español Carlos Soler en la derecha.

Con Ousmane Dembele fuera del once -no podrá jugar en Alemania por sanción-, su papel lo asumió el surcoreano Lee Kang-in, que no estuvo a la altura del dinámico atacante francés.

La vida sin Dembele, gran agitador del ataque del PSG, se anuncia complicada en Dortmund. Uno de los jugadores que podría tomar su testigo es Barcola, que cuajó una gran actuación con vivacidad y audacia en sus decisiones.

En la recta final Luis Enrique dio entrada a Dembele, que demostró que su calidad en el uno contra uno es indispensable. De una falta que le hicieron nació el segundo gol, rematado con rabia por Kolo Muani tras el lanzamiento de Lee.

El Nantes, que había ganado el primer partido de su nuevo entrenador Jocelyn Gourvennec ante el Niza (1-0) en la jornada precedente, sigue noveno.

- Vanderson, gol y expulsión -

En el otro partido de este sábado el Mónaco se impuso en la cancha del Rennes. Con 30 puntos, el conjunto del austríaco Adi Hütter superó de manera provisional al Niza.

El brasileño Vanderson, de 23 años, fue uno de los principales protagonistas del encuentro, tanto para lo mejor como lo peor.

El lateral derecho del Mónaco abrió el marcador con un disparo cruzado en el minuto 51, pero lo expulsaron por doble amarilla en el 75.

A pesar de jugar con un hombre menos, el equipo del Principado dejó el encuentro prácticamente sentenciado cinco minutos antes del final del tiempo reglamentario, cuando su capitán Youssouf Fofana marcó el segundo.

El Rennes, duodécimo clasificado con 15 puntos esta temporada tras haber quedado cuarto la anterior, recortó distancias de penal en el tiempo de descuento.

Sin gran brillantez, esta victoria sirve al Mónaco para desquitarse de la goleada (5-2) sufrida la semana pasada contra el PSG.