El prodigio Gout Gout llega a la Liga de Diamante en Oslo

El joven fenómeno australiano de la velocidad, Gout Gout, será el foco de atracción de la reunión del miércoles en Oslo, donde debutará contra los mayores en el circuito de la Liga de Diamante, en unos 200 metros donde también correrá el campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo.

En este primer test de envergadura en Noruega, Gout Gout se presenta con el estatus de hombre más rápido del año en la media vuelta de pista.

En abril, el velocista de 18 años corrió en 19 segundos y 67 centésimas en Sídney (Australia), un tiempo que es más rápido que lo que registraba Usain Bolt a su edad (19.93 en 2004).

Desde que Bolt se retirase hace casi una década, el esprint está huérfano de una superestrella y desde hace más de un año el nombre de Gout Gout se presenta como el gran candidato, aunque todavía debe pasar de promesa a realidad.

Nacido en diciembre de 2007, de padres sursudaneses que habían llegado en 2006 a Australia, Gout Gout tiene pocos recuerdos de la "era Bolt", de esos años en los que el carismático atleta jamaicano acumuló 8 títulos olímpicos y 11 mundiales, entre 2008 y 2016.

"Cuando yo comencé a correr seguía mucho a Tebogo, precisamente", sonrió este miércoles el joven atleta, girando la mirada hacia la estrella botsuana, presente en la misma conferencia de prensa en Oslo.

"Es la primera vez que escucho que he podido ser el ídolo de alguien, es un honor", le respondió Tebogo.

Gout Gout es consciente de la exigencia de la carrera del miércoles, pero ante todo se siente ilusionado.

"Para mí va a ser una competición especial. Es mi primera (en la Liga de Diamante en categoría absoluta, ya corrió en Sub-23), la primera con los grandes", añadió el joven australiano, que en el Mundial del año pasado en Tokio avanzó a semifinales, pero no pudo superar esa ronda.

- Lutkenhaus desafía a Wanyonyi -

Otro joven llamado a marcar época en el atletismo, el estadounidense de 17 años Cooper Lutkenhaus, también tiene un reto difícil el miércoles.

Lutkenhaus ganó el domingo en Estocolmo su primera carrera de 800 metros en la Liga de Diamante, con un crono de 1:42.70, pero entonces no tenía enfrente a la gran estrella de esa prueba, el campeón olímpico y mundial keniano Emmanuel Wanyonyi, que sí correrá contra él en Oslo.

"No me habría hecho profesional si no estuviera seguro de que podía plantar cara a los mejores del mundo, sin importar mi edad", avisó el adolescente texano.

En los 100 metros, la campeona olímpica santalucense Julien Alfred será la favorita, al igual que el griego Emmanouil Karalis en el salto con garrocha, donde no compite el sueco Armand Duplantis, derrotado por sorpresa el domingo en Estocolmo.

- Alison contra el ídolo local -

El cierre de la reunión de Oslo será con los 400 metros vallas masculinos, la prueba del ídolo del atletismo noruego, Karsten Warholm, que tendrá enfrente a dos de sus grandes rivales, el brasileño Alison Dos Santos y el catarí Abderrahman Samba.

Alison Dos Santos ya ganó dos veces a Warholm por dos ocasiones en el arranque de esta Liga de Diamante, en ambos casos en China, primero en Shanghái/Keqiao en 300 metros vallas y luego en Xiamen en los 400 metros vallas.

Junto a la estrella brasileña, las principales bazas latinoamericanas de la reunión estarán en el lanzamiento de jabalina femenino, con la presencia de la ecuatoriana Juleisy Angulo, vigente campeona mundial, y de la colombiana Flor Ruiz, subcampeona mundial en 2023.