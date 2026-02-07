El presidente de la ATP Andrea Gaudenzi es reelegido para un tercer mandato

El presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, de 52 años, fue reelegido para un tercer mandato y dirigirá el principal circuito masculino de tenis hasta 2028, anunció el organismo este jueves en un comunicado.

Impulsado a la cabeza de la ATP en 2020, el exjugador italiano había sido reelegido en 2023 para un segundo mandato, durante el cual continuó desplegando su plan de reformas titulado OneVision.

Tras una temporada 2025 marcada por la ofensiva judicial de un sindicato de jugadores contra la WTA (circuito femenino) y la ATP, acusadas en particular de "explotarlos financieramente" e imponerles una concatenación insostenible de torneos, el organismo destaca el "periodo de crecimiento inédito" que habría sido iniciado por Gaudenzi.

"Desde el inicio de su mandato, la compensación financiera abonada a los jugadores por la ATP ha aumentado en 100 millones de dólares hasta alcanzar la suma inédita de 269,6 millones de dólares en 2025", es decir, algo más de 228 millones de euros, sostiene la ATP en el comunicado.

Pese a las críticas de algunos jugadores sobre la duración de una temporada que se extiende de enero a noviembre, la ATP defiende también la ampliación del formato de la mayoría de los Masters 1000, los torneos más prestigiosos tras los de Grand Slam.

El paso de una semana a doce días de competición (salvo en los Masters 1000 de Montecarlo y París) habría hecho aumentar las cantidades abonadas a los jugadores en "un 59% en tres años", y "desencadenado inversiones importantes en infraestructuras en Shanghái, Cincinnati, Madrid, Roma y París", señala el organismo.

El tercer mandato de Andrea Gaudenzi se consagrará a un "examen en profundidad del producto" que ofrece la ATP, se indica en el comunicado.

El presidente ha dejado entrever en múltiples ocasiones que quiere privilegiar los eventos más prestigiosos como los Masters 1000 en detrimento de los más modestos ATP 250, que considera demasiado numerosos en el calendario.

Este "examen en profundidad" se centrará en "el sistema de clasificación, la estructuración de la remuneración, la optimización del calendario y el formato de los torneos", enumera la ATP.

Las reformas que se deriven de este ejercicio se aplicarán en 2028, año en que se añadirá al calendario un décimo Masters 1000, organizado en Arabia Saudí.

La "segunda fase" del plan OneVision apuntará por último a "unificar la gobernanza" del tenis, según Andrea Gaudenzi.

En la actualidad, está fragmentada entre los cuatro organizadores de Grand Slam, la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis (ITF).