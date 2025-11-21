El patrón de la Vuelta a España es "optimista" tras cambio de nombre del Israel PT

El director de la Vuelta ciclista a España, Javier Guillén, elegido el viernes presidente de la Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas (AIOCC), dijo estar "optimista" porque el cambio de nombre del equipo Israel PT permita "calmar la situación", luego de las manifestaciones propalestinas que impactaron la Vuelta este año.

"Lo espero. Hemos sabido que el equipo cambiaba de nombre, de nacionalidad y de propiedad. Eso debería permitir calmar la situación. Creo que podemos ser optimistas", respondió Guillén a la AFP durante una conversación por vídeoconferencia con varios periodistas tras su elección.

El equipo ciclista Israel Premier Tech, cuya presencia fue denunciada durante varias carreras este año por manifestantes propalestinos y en especial durante la Vuelta a España 2025, anunció el jueves que cambiaba de nombre, de nacionalidad y de estructura.

El nuevo equipo, bautizado como NSN Cycling Team por la empresa internacional de deportes y ocio NSN (Never Say Never), será de nacionalidad suiza y su estructura será española, con sedes en Barcelona y Girona, dos ciudades de Cataluña.

Sobre su nuevo cargo como patrón de la AIOCC, Guillén aseguró que optará por "la continuidad" de la labor del director del Tour de Francia Christian Prudhomme, presidente saliente.

Por el momento, el español ya ha mostrado su rechazo a la idea de vender billetes de pago para ciertas carreras, un debate recurrente en la búsqueda de ingresos que ayuden a financiar el ciclismo.

"No estoy de acuerdo con esa idea. Estamos en un deporte gratuito que busca el encuentro con espectadores. Estamos en carreteras abiertas, y una de mis funciones es mantener al ciclismo en esta situación", dijo.

El dirigente español también consideró que es "importante seguir hablando de instaurar un límite salarial" para tratar de luchar contra un ciclismo a dos velocidades, dominado por equipos apoyados por estados como la formación UAE de Tadej Pogacar.