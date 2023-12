El número uno, Djokovic, dice que toma el tenis "temporada a temporada"

El número uno del tenis mundial, Novak Djokovic, espera que su más reciente viaje a Australia no sea el último, aunque admite que a sus 36 años se lo toma "temporada a temporada".

La estrella serbia, rey de las canchas duras de Melbourne Park al ganar 10 veces el Abierto de Australia, tiene en la mira su victoria número 11 en enero.

Para ello, comenzará sus preparativos el domingo en Perth en el ATP-WTA United Cup, después de una temporada extraordinaria que le brindó otros tres títulos de Grand Slam, para un total de 24.

El primero de ellos fue el Abierto de Australia, en el que venció al griego Stefanos Tsitsipas 6–3, 7–6 (7–4), 7–6 (7–5) en la final de 2023.

Djokovic es tan dominante que ha ganado cuatro de los últimos cinco Abiertos de Australia, siendo la única excepción el de 2022, cuando fue expulsado del país por negarse a recibir la vacuna contra covid-19.

"Honestamente espero que no sea la última", declaró sobre su llegada a Australia, después de un entrenamiento la noche del jueves.

"Volviendo a Australia siempre he sentido que he jugado mi mejor tenis a lo largo de los años y he tenido mucho apoyo. Así que no estoy seguro, no quiero planear lo que ocurrirá el próximo año", agregó.

"Como que lo estoy tomando temporada a temporada para ver hasta dónde me lleva".

Sin Djokovic en el Abierto de Australia de 2022, su rival Rafael Nadal obtuvo su segundo título en ese torneo, después del de 2009.

Nadal, de 37 años, quien pasó un año alejado del tenis tras una cirugía de cadera, regresa al deporte esta semana en el Brisbane International.

Los dos grandes del tenis mundial se cruzarán una vez más en el Abierto de Australia.

Djokovic, quien en general ha evitado las lesiones a lo largo de su carrera, dijo esperar que Nadal llegue tan competitivo como siempre.

"No es del tipo de jugador que vuelve al circuito solo por jugar, digamos, a un nivel medio, para disputar un puñado de partidos", comentó Djokovic tras un partido de exhibición en Arabia Saudita antes de viajar a Perth.

"Quiere ganar títulos, quiere ser el mejor, por eso es lo que es: una leyenda de nuestro deporte".