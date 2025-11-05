El nuevo juicio por la muerte de Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026 en Argentina

Un tribunal argentino fijó para el 17 de marzo de 2026 el comienzo del nuevo juicio sobre las circunstancias de la muerte de Diego Maradona, tras la bochornosa suspensión del primer proceso en mayo de este año, informó el miércoles la resolución judicial compartida a la AFP.

El primer juicio en San Isidro, en el norte de Buenos Aires, fue anulado luego de que el tribunal removiera a una de las juezas por participar en la filmación de un documental no autorizado del propio proceso.

El escándalo concluyó con la renuncia de los otros dos magistrados que integraban la corte. Luego se sorteó otro tribunal para emprender un nuevo proceso.

En su resolución de este miércoles, el tribunal de San Isidro convocó a las partes a una audiencia preliminar el 12 de noviembre "para el tratamiento y admisión de la prueba ofrecida".

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria en recuperación de una neurocirugía.

Ocho miembros del equipo médico del astro futbolístico arriesgan de 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

En este proceso se juzgará a siete acusados mientras que la restante, una enfermera, enfrentará un juicio por jurados.