El noruego Jakob Ingebrigtsen queda eliminado en series de 1.500 m del Mundial

El campeón olímpico de 5.000 metros Jakob Ingebrigtsen, muy mermado esta temporada por una lesión en el tendón de Aquiles, quedó eliminado este domingo en las series de los 1.500 metros del Mundial de atletismo de Tokio.

La estrella noruega de 24 años, que en 2021 fue campeón olímpico en los 1.500 metros, fue apenas octavo de su serie con un tiempo de 3 minutos, 37 segundos y 84 centésimas.

El registro lo dejó sin el billete a semifinales en una distancia donde nunca consiguió ser campeón mundial y donde había sido plata en las dos ediciones anteriores (2022 y 2023).

A principios de septiembre, Ingebrigtsen había asegurado que se sentía "candidato al oro" a pesar de una temporada "miserable", según sus propios términos.

El año había empezado bien para él en la temporada bajo techo, donde fue doble campeón mundial indoor (1.500 y 3.000 metros, en marzo), pero su lesión en el tendón de Aquiles poco después le apartó de las pistas y no compitió en la campaña al aire libre hasta este Mundial en Japón.

En su palmarés tiene dos títulos olímpicos (2021, 2024) y dos títulos mundiales (2022, 2023), en ese último caso en 5.000 metros, pero su gran asignatura pendiente es no haber logrado nunca el oro mundial en los 1.500 metros, su distancia favorita.

En principio, Ingebrigtsen tiene previsto participar en las series de 5.000 metros el viernes, en busca de poder defender su título mundial el domingo de la próxima semana.

El único representante sudamericano en esta prueba, el argentino Diego Lacamoire, quedó eliminado (3:57.42), obteniendo apenas el 58º mejor registro del global de los 60 participantes.