El 'maestro' Djokovic, solo ante el peligro de los veinteañeros

¿Una nueva 'master class'? Novak Djokovic, número uno mundial y seis veces ganador del Masters de final de curso, parte como favorito ante rivales mucho más jóvenes en el tradicional 'Torneo de Maestros'.

El serbio afronta en solitario un duelo generacional: a sus 36 años, Djokovic tiene nueve años más que el jugador de más edad de los otros siete participantes, el ruso Daniil Medvedev (27 años).

En la primera fase, en el Grupo Verde, 'Nole' iniciará la defensa de su título frente a tres jóvenes talentos: el griego Stefanos Tsitsipas (25 años), el italiano Jannik Sinner (22 años) y el danés Holger Rune (20 años).

Pese a que los años pasan, Djokovic ha vivido un 2023 espectacular, con títulos en tres 'grandes' (Australia, Roland Garros, Estados Unidos). Eso le ha permitido elevar a 24 su palmarés de títulos del Grand Slam, alcanzando el récord absoluto que tenía hasta ahora en solitario la australiana Margaret Court.

- El aval de Bercy -

Llegará además a la capital del Piamonte con el recuerdo fresco de su éxito el domingo en París-Bercy, donde sumó su sexto título de 2023, su 40º Masters 1000 y su 97º torneo ATP.

En Turín debutará el domingo ante Rune (20h00 GMT). Antes de ese partido Djokovic encadena 18 victorias en sus últimos partidos.

Todavía está lejos de su mejor racha de triunfos, de 43 encuentros entre 2010 y 2011, pero parece lanzado hacia el que sería su séptimo título en el Masters. Hasta ahora comparte el primer puesto del palmarés histórico con el suizo Roger Federer, ambos igualados a seis.

Otras marcas inéditas del tenis están en el punto de mira de Djokovic, que puede terminar en el primer puesto mundial por octava temporada y alcanzar las 400 semanas de presencia en el trono del número 1 mundial.

"Vine aquí con la ambición de terminar la temporada con un título y de la mejor manera posible", ha advertido.

- Debut para Alcaraz -

"Pero en este torneo nunca hay un partido fácil o un grupo más fácil que el otro. Los mejores jugadores del mundo están aquí y cada partido es como una final", apuntó el serbio en su conferencia de prensa del viernes.

Su primer rival, Rune, es uno de los pocos del circuito que juegan sin complejos ante Djokovic, como atestigua su balance en los duelos entre ambos, con dos triunfos para cada uno en cuatro confrontaciones.

En su primera participación en el Masters, el danés, ahora entrenado por Boris Becker -tres veces ganador del Masters-, no se autolimita: "Cuanto más juego, más me divierto".

Entre los otros participantes, tres saben ya lo que es ganar el Masters ATP: Tsitsipas en 2019, Medvedev en 2020 y Zverev en dos ocasiones (2018, 2021).

Pero es un debutante en la competición el que genera más expectación y, a la vez, más interrogantes.

Ha sido ya número 1 mundial y ha ganado dos títulos del Grand Slam, pero el español Carlos Alcaraz nunca jugó anteriormente el Masters. En 2022 fue baja de última hora por una lesión abdominal.

El prodigio murciano de 20 años ha levantado seis trofeos en 2023, entre ellos Wimbledon tras una final espectacular ante Djokovic, pero desde septiembre parece haber ralentizado el ritmo. Viene incluso de caer en París-Bercy en su primer partido, tras recuperarse de una lesión en un pie y en la espalda.

"Necesité varios días para digerir esa derrota, me hizo daño", reconoció Alcaraz el viernes. "Pero me siento bien, he trabajado bien, tanto en el plano físico como en mi tenis", confió.

"Estoy al 100%. Quiero disfrutar al máximo", se ilusionó.