El líder Irlanda sufre para ganar al colista Gales en el Seis Naciones

Irlanda, defensor del título y líder del Seis Naciones de rugby, sumó su tercer triunfo en otros tantos partidos en esta edición, este sábado en Cardiff, aunque sufrió más de lo esperado para ganar (27-18) a Gales, un equipo hundido y a la deriva.

Después de las victorias previas ante Inglaterra (27-22) y Escocia (32-18), el XV del Trébol, que dirige el interino Simon Easterby en ausencia temporal de Andy Farrell por estar preparando la gira de este año de los Leones Británicos e Irlandeses, llegó a verse contra las cuerdas ante un Gales que, a pesar de mejorar su imagen, no pudo evitar una decimoquinta derrota consecutiva.

Irlanda llegó a ir perdiendo 18-10 en el inicio de la segunda parte, después de dos tries de Jack Morgen (40+3) y Tom Rogers (43), pero pudo reaccionar a tiempo y dar la vuelta al marcador, con un try firmado por Jamie Osborne (56) y cuatro penales marcados por Sam Prendergast.

Una roja al centro Gary Ringrose había hecho anteriormente que Irlanda estuviera veinte minutos con catorce hombres, en inferioridad numérica.

Gales no gana en casa en el Seis Naciones desde febrero de 2022 y no vence un partido desde octubre de 2023. Su crisis no parece tener fin.

En las dos jornadas anteriores había caído ante Francia e Italia, lo que provocó la salida del técnico neozelandés Warren Gatland y su reemplazo temporal por Matt Sherratt, entrenador del Cardiff, que dio nuevos aires al equipo pero todavía no lo suficientemente fuertes como para volar a la victoria.

Irlanda ganó las dos últimas ediciones del Seis Naciones y parece lanzada hacia un tercer título. Es el único equipo que puede acabar esta edición con el Grand Slam (pleno de partidos ganados) y gran parte de sus opciones de éxito se las jugará en la cuarta jornada, ante Francia el 8 de marzo.