El keniano Sawe busca en Berlín récord del mundo de maratón para honrar a Kipchoge y Kiptum

Gran favorito a la victoria en el maratón de Berlín que se disputa este domingo (07h15 GMT), el keniano Sabastian Sawe aspira a batir el récord del mundo para honrar a sus compatriotas Eliud Kipchoge y Kelvin Kiptum, los dos atletas más rápidos de la historia en esta distancia.

Será sólo el tercer maratón para Sawe, pero este fondista de 29 años está dispuesto a coger el testigo de sus dos ilustres compatriotas.

En una entrevista a la AFP en los días previos a la prueba, Sawe calificó a Kipchoge como su "mentor" y recuerda la figura de Kiptum, el plusmarquista mundial que murió en un accidente viario en 2024. "Fue muy triste, perdimos a una leyenda".

La muerte de Kiptum dejó a Sawe como el hombre con más posibilidades de batir el récord del mundo y, por qué no, bajar de la barrera de las dos horas.

"Todo es posible con tiempo. Kipchoge dijo que no existen límites para el hombre, así que algún dia alguien lo romperá", añadió sobre ese hito que ya logró Kipchoge en 2019, pero su crono (1h59.40) no fue homologado al no ser una competición oficial.

- "Es la carrera más rápida" -

Con una temperatura estimada en 24ºC el domingo y un circuito que es el más llano de todos los grandes maratones, todas las condiciones parecen reunirse para asaltar el récord.

Ocho de los últimos nueve récords del mundo del maratón masculino tuvieron a la capital alemana como escenario.

La única excepción fue el récord vigente, establecido por Kiptum en 2023 en Chicago (2h00:35).

La tentación de hacer algo histórico llevó incluso a Sawe a renunciar al Mundial de atletismo en Tokio, que concluye este domingo.

"Berlín es la carrera más rápida y correr rápido aquí es posible", declaró Sawe tras ganar el medio maratón de Berlín en 2023.

Una leyenda como el etíope Haile Gebrselassie, ganador cuatro veces en Berlín, declaró el viernes a la cadena alemana RTL que este evento "es el perfecto" para bajar de las dos horas y que apuesta por el "joven y talentoso" Sawe.

El camino que ha llevado a Sawe al maratón es poco habitual. Era un especialista del medio fondo (800 m y 1.500 m) hasta que un "accidente" reveló su potencial como maratoniano.

Contratado como liebre (corredor que marca el ritmo en la primera parte de una carrera de fondo) en el medio maratón de Sevilla en 2022, Sawe se encontró sólo en cabeza tras siete kilómetros y decidió ir a por la victoria, logrando batir además el récord de esa prueba pese a no haber corrido hasta entonces ninguna distancia superior a los 5 km.

- Demostrar que corre límpio -

En su debut en el maratón, en Valencia en 2024, ganó la prueba con el quinto mejor crono de la historia (2:02.05).

Tras ganar también en abril en Londres, Sawe tiene como objetivo rebajar el récord de la prueba que tiene Kipchoge desde 2022 (2h01:09).

Sawe vivió el atletismo desde pequeño. Si tío Abraham Chepkirwok sigue teniendo el récord de Uganda de los 800 m. "Él me inspiró y si corro es por él", admitió.

Más allá de las medallas y los récords, Sawe se ha propuesto también mejorar la reputación del atletismo keniano, en el punto de mira de las autoridades antidopaje desde hace años por varios casos positivos; el último, en junio, el de la plusmarquista mundial de maratón Ruth Chepngetich.

Antes de correr en Berlín, Sawe se ha sometido a pruebas antidopaje al margen de los controles obligatorios para demostrar que corre "limpio".