El jefe del Comité Paralímpico Internacional se muestra "muy confiado" a 500 días de París-2024

A 500 días de los Juegos Paralímpicos de París-2024, el patrón del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, dijo estar "muy confiado" de cara a la cita, en una entrevista con la AFP en la que destacó que el legado más importante del evento es el cambio de percepción de las personas en situación de discapacidad.

PREGUNTA: Los Juegos Paralímpicos comienzan en 500 días. ¿Se cumple el calendario de previsiones?

RESPUESTA: "Todo va bien. Por supuesto, tenemos algunos desafíos, siendo el más importante el del coste de la inflación como consecuencia sobre todo a la guerra de Ucrania. Todos estos elementos afectan inevitablemente la economía de los Juegos. Y el principal reto es el de apoyar al Comité de Organización (COJO) para lograr simplificar estos Juegos Paralímpicos, encontrar una organización más racional. Esto va a cambiar un poco nuestra manera de enfocar el evento. Estoy muy confiado, estos Juegos van a ser absolutamente increíbles, porque tenemos muchos puntos fuertes. Uno de ellos es evidentemente París, una de las ciudades más lindas del mundo, con fantásticas instalaciones, marcas icónicas... La próxima gran etapa para nosotros será la promoción de la billetería".

P: Precisamente, tras la polémica por el precio alto de las entradas para los Juegos, ¿van a revisar sus precios?

R: "Evidentemente, los precios de los boletos entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos son diferentes en cada edición. Trabajamos con París-2024 en una tabla de precios que será más barata y que debería ser más abordable. El público es completamente diferente. Para los Paralímpicos hay generalmente más público local, cerca de un 90%. Por ello debería haber más franceses y parisinos que en los Juegos. Es también un público más familiar. Hace doce años que no ha habido Juegos Paralímpicos en Europa, desde Londres-2012, por lo que hay una gran expectativa, que he podido comprobar en mis visitas a Europa. Todos quieren comprar entradas, no solo para apoyar a sus paradeportistas, sino también porque es París. Quizás habrá un poco más de extranjeros entre el público con respecto a ediciones precedentes.

P: Se espera la presencia en estos Juegos de cerca de 350.000 personas en situación de discapacidad y uno de los puntos negros en París sigue siendo la accesibilidad en los transportes parisinos, sobre todo el metro...

R: "El metro es un tema que la comunidad de personas en situación de discapacidad desearía ver mejorado en términos de accesibilidad. Ya sabemos que no será posible antes de los Juegos, pero nos gustaría ayudar al menos a un cambio de la legislación. Existen leyes en Francia que contribuirán a hacer accesibles el conjunto de una línea de metro, no solo una o dos estaciones. Desearíamos más flexibilidad. Tuvimos que modificar por ejemplo la legislación en Japón sobre la accesibilidad en las habitaciones de hotel, y nos gustaría hacer posible este mismo cambio legislativo en Francia. El Ayuntamiento de París ya ha anunciado el desbloqueo de 125 millones de euros en los tres próximos años para hacer la ciudad más accesible. En 2008, Pekín invirtió en los Juegos el equivalente de 7 años para mejorar la accesibilidad. Es enorme".

P: También parece que solo hay 3.500 habitaciones de hotel adaptadas en París, una cifra insuficiente...

R: "Por supuesto deseamos que aumente esta cifra. Y de hecho será uno de los temas que quede para después de los Juegos. París es probablemente la ciudad más turística en el mundo, por lo que tiene que ser positivo que haya más habitaciones adaptadas para las personas discapacitadas. Por lo que si podemos ayudar, tanto mejor".

P: ¿Cree que París tendrá el mismo éxito que los Juegos Paralímpicos de Londres en 2012?

R: "Por supuesto. Disponemos de muchos datos que confirman un interés muy alto por los Juegos Paralímpicos en París, incluso mayor que el que hubo en Londres. La competición deportiva paralímpica es ahora atractiva. Los paradeportistas progresan enormemente. Esto también da importancia a las personas en situación de discapacidad y es un momento en el que pueden cambiar las percepciones. Es sin duda el legado más importante".