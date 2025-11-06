El jefe de McLaren dice que prefiere perder el título de F1 antes que dar órdenes de equipo

El jefe de McLaren, Zak Brown, dijo este jueves que prefiere perder el campeonato mundial de la Fórmula 1 frente a Max Verstappen antes que dar órdenes de equipo para que uno de sus pilotos se asegure el título.

Brown dijo que no podía plantearse favorecer a uno de sus pilotos, el británico Lando Norris o el australiano Oscar Piastri, aunque eso supusiera perder la corona por un punto frente al cuatro veces campeón neerlandés de Red Bull.

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, incluido el Gran Premio de Sao Paulo, que se celebrará este fin de semana, Norris lidera el campeonato con una unidad de ventaja sobre Piastri.

Verstappen, en plena forma, es tercero a 36 enteros de la punta.

"Tenemos dos pilotos que quieren ganar el campeonato del mundo", dijo Brown al podcast "Beyond the Grid" de la Fórmula 1.

"Estamos jugando al ataque, no a la defensiva. Prefiero decir 'hicimos todo lo que pudimos y nuestros pilotos empataron a puntos y el otro nos ganó por uno' que lo contrario", apuntó.

"Es como decirle a uno de nuestros pilotos ahora mismo, cuando están a un punto de distancia entre sí: 'Sé que tienes el sueño de ganar el campeonato mundial, pero hemos echado una moneda al aire y este año no te toca'. Olvídalo. Así no es como competimos", explicó.

- El recuerdo de 2007 -

Brown recordó el final del campeonato mundial de pilotos de 2007, cuando la pareja de McLaren, el bicampeón Fernando Alonso y el entonces novato Lewis Hamilton, se escapó y Kimi Raikkonen, de Ferrari, los alcanzó y se llevó el título en Brasil por un solo punto.

Hamilton parecía encaminarse hacia un triunfo notable en su primera temporada, pero solo sumó dos enteros en las carreras que cerraron la campaña, las de China y Brasil, mientras que Alonso sumó 14 y Raikkonen 20, con dos victorias.

El finlandés terminó con 110 unidades, por delante del británico y el español, con 109 cada uno.

En la actual contienda, Mad Max estaba 104 puntos por detrás de Piastri en agosto, pero con tres victorias y tres podios, además de un triunfo en una esprint, ha sumado 134 unidades en seis pruebas.

Con esta cosecha redujo su desventaja a 36 enteros frente a Norris, mientras que el dúo de McLaren ha parecido ponerse nervioso y ha perdido consistencia y puntos.

Piastri perdió el liderato por primera vez desde abril cuando Norris ganó en México hace dos semanas.

El australiano no ha conseguido vencer a su compañero en cinco carreras, lo que ha dado lugar a afirmaciones de que McLaren favorece al piloto británico, una teoría conspirativa rechazada por Brown.

"Si se repitiera lo que ocurrió en 2007, preferiría ese resultado a cualquier otro, aunque eso suponga favorecer a algunos. No lo hacemos. Somos pilotos y vamos a correr", sostuvo el jefe de los monoplazas papayas, campeones en el mundial de constructores por segundo año consecutivo.