El “Jamboree” de la KFL Micro y Mini Contact 2025

Redacción | El tradicional Jamboree de la “KFL Micro y Mini Contact 2025” se llevará a cabo en la cancha del Copa Airlines Field, ubicada en el complejo deportivo Sportcenter Costa del Este, Ciudad de Panamá, el próximo sábado 6 de septiembre, iniciando con el acto protocolar desde las 3:00 p.m. y los partidos serán transmitidos en directo por ÚNICOS. El certamen es parte del programa deportivo denominado Kiwanis Football League (KFL) del Club Kiwanis de Panamá. Cinco (5) equipos, con 36 jugadores en su “roster”, participan de la KFL Mini Contact de esta temporada en su segundo semestre de 2025; los “Mighty Eagles” de El Colegio de Panamá, los “Fighting Owls” de la Academia Interamericana de Panamá (AIP), los “Raiders” del Colegio Brader, los “Dragons” de Balboa Academy y los Kiwanis “Kolts”. Para el Jamboree, los Owls y Kolts abren la jornada desde las 4:30 p.m.; luego, a las 5:00 p.m. los Eagles se medirán a los Raiders, y a las 5:30 p.m. Balboa Academy enfrentará a la AIP; el cuarto partido se jugará a las 6:00 p.m. entre Kiwanis y El Colegio de Panamá y en el cierre a las 6:30 p.m., el Colegio Brader lo hará ante los Dragons. La ronda regular de la liga KFL Mini Contact inicia el 19 de septiembre y se extenderá hasta el 14 de noviembre.

El turno de la categoría KFL Micro Contact

Tres (3) equipos competirán de la KFL Micro Contact de esta temporada en su segundo semestre de 2025; el Colegio Brader “Raiders”, los Kiwanis “Kobras” y la Academia Interamericana de Panamá (AIP) “Fighting Owls”. Para su Jamboree: Los Owls ante los Raiders será el choque inicial desde las 3:15 p.m; a segunda hora a las 3:35 p.m. Kobras se enfrentan a la AIP y a las 3:55 p.m., el Colegio Brader se verá las caras ante Kiwanis. La ronda regular de la liga KFL Micro Contact arranca el 18 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de octubre.