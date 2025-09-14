El jamaicano Seville se lleva el oro mundial de 100 ante la mirada de Bolt

Ante la atenta mirada de su compatriota y amigo Usain Bolt, el jamaicano Oblique Seville se proclamó nuevo campeón del mundo de los 100 metros, tras un acelerón final para terminar en 9 segundos y 77 centésimas, este domingo en Tokio.

Seville, de 24 años, adelantó casi sobre la línea a su compatriota Kishane Thompson (9.82, plata), mientras que el defensor del título y vigente campeón olímpico, el estadounidense Noah Lyles, se tuvo que conformar con el bronce (9.89).

El propio Bolt siguió apasionado la carrera desde la tribuna y saltó de alegría cuando Seville, al que le une una gran relación personal, fue el vencedor.

Seville consiguió así terminar con su particular maldición en las finales de los grandes campeonatos, donde no había conseguido hasta ahora subir al podio.

Había sido dos veces cuarto en Mundiales (2022 y 2023), y luego fue último el año pasado en la final de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Jamaica no había conseguido ningún título mundial u olímpico en los 100 o 200 metros masculinos desde la retirada de Bolt en el Mundial de Londres 2017.

El propio Bolt, en una comparecencia ante los periodistas el jueves en Tokio, había vaticinado que Seville y Thompson se repartirían el primer y segundo puesto de la final de 100 metros, aunque no había determinado en ese momento una jerarquía o un orden entre ambos.

Lyles, que contó con el apoyo del público japonés, no podrá ya reeditar la hazaña del Mundial de Budapest 2023, donde logró el triplete de títulos 100-200-4x100 metros, algo que no conseguía nadie desde Bolt.