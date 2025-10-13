El italiano Matteo Trentin gana la París-Tours

El italiano Matteo Trentin ganó este domingo su tercera París-Tours, una de las carreras de un día más antiguas del mundo, imponiéndose en el esprint al defensor del título, el francés Christophe Laporte.

El veterano del equipo Tudor, de 36 años, aprovechó el colapso de los dos escapados, los franceses Paul Lapeira y Thibaud Gruel, para liderar a un pequeño grupo de seis corredores y lograr su primer triunfo de la temporada.

"Hacía mucho tiempo", comentó Trentin, vencedor en 2015 y 2017 de esta prueba. "No conseguíamos acercarnos a menos de diez segundos de los dos (escapados), pero sabíamos que podrían neutralizarse al final y es lo que ha pasado", añadió.

Lapeira (Decathlon-AG2R) y Gruel (Groupama-FDJ), que llevaban varios kilómetros liderando la carrera, contaban con unos diez segundos de ventaja sobre un grupo de perseguidores. Pero el dúo bajó el ritmo, ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a tirar del otro en el esprint final.

"Somos un poco estúpidos por habernos mirado al final, pero quería ganar y no quedar segundo. Quería que él liderase el esprint y estar detrás", reconocío Gruel.

Una situación aprovechada por un grupo de cuatro perseguidores, entre los que estaba Trentin, para alcanzarlos en los últimos instantes de la carrera.

Las primeras dos victorias de Trentin en la París-Tours tuvieron lugar todavía en el antiguo recorrido, sin los viñedos introducidos hace ocho años.

-- Clasificación de la París-Tours, disputada el domingo entre Chartres y Tours:

1. Matteo Trentin (ITA/TUD) los 211,6 km en 4 horas 18:50.

(media: 49,0 km/h)

2. Christophe Laporte (FRA/TVM)

3. Withen Albert Philipsen (DEN/LTK)

4. Paul Lapeira (FRA/DAT)

5. Thibaud Gruel (FRA/GFC) todos en el mismo tiempo