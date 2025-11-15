El italiano Marco Bezzecchi partirá en la pole en el GP de Valencia de MotoGP

El italiano Marco Bezzecchi saldrá primero en la carrera esprint y en el Gran Premio de Valencia, la 22ª y última prueba de la temporada de MotoGP, tras lograr este sábado el mejor tiempo en las clasificaciones en el circuito Ricardo Tormo.

El piloto de Aprilia, que además logró el récord de vuelta, partirá en primera línea por delante del español Álex Márquez (Ducati-Gresini) y de su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), tercero.

"He hecho una gran sesión, me he divertido mucho", se alegró Bezzecchi, tras lograr su quinta pole esta temporada.

El campeón mundial de 2021 Fabio Quartararo saldrá sexto, detrás del español Pedro Acosta (KTM), quinto, este sábado en la carrera esprint (14H00 GMT) y el domingo en el Gran Premio (13H00 GMT).

Francesco Bagnaia, doble campeón mundial en 2022 y 2023, pasó por la repesca (Q1), pero no logró avanzar a la segunda parte de las clasificaciones (Q2), donde se disputa la pole entre los doce pilotos más rápidos.

El italiano saldrá en la decimosexta posición tras sufrir un problema en su Ducati al final de la Q1.

El campeón mundial de 2024 Jorge Martín (Aprilia), que regresa al asfalto tras haberse lesionado a finales de septiembre durante una caída en el GP de Japón, partirá en decimoséptimo lugar, mientras que su compatriota Marc Márquez (Ducati), lesionado y ya proclamado campeón de la categoría reina, descartó correr en Valencia.