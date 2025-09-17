El italiano Furlani se cuelga el oro mundial en salto largo

El italiano Mattia Furlani, que en marzo ya había sido campeón mundial bajo techo, se convirtió también en el monarca mundial al aire libre en el salto largo, este miércoles en Tokio.

Fue gracias a una distancia de 8,39 metros, en su cuarto intento, lo que le permitió liderar un podio en el que el jamaicano Tajay Gayle (8,34 m) fue plata y el chino Yuhao Shi (8,33 m) bronce.

Con apenas 20 años, Furlani, que el año pasado había sido bronce en los Juegos Olímpicos de París, conquista su primer título en un gran campeonato al aire libre, mejorando además en un centímetro su mejor marca personal.

El griego Miltiadis Tentoglou, vigente campeón mundial y que llegaba con la mejor marca del año, solo pudo alcanzar los 7,83 metros y fue undécimo.

En la final participaban dos españoles.

El mejor de ellos fue el cubano nacionalizado Lester Lescay, que con 7,97 metros fue octavo, mientras que Jaime Guerra (7,81 m) fue duodécimo y último.

Se trató del tercer concurso con menores distancias en la historia del Mundial, 34 años después de que Tokio 1991 acogiera el récord del mundo de Mike Powell (8,95 m, todavía vigente), en una final legendaria contra Carl Lewis.

