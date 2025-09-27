El Inter Miami empata 1-1 ante Toronto con un Messi sin puntería

Dejando escapar unos puntos valiosos, el Inter Miami empató este sábado 1-1 con el Toronto FC en un partido de la liga norteamericana (MLS) en el que Lionel Messi vio rota su racha goleadora.

El equipo floridano, que venía de tres triunfos seguidos, viajó a Canadá con la meta de seguir escalando hacia la primera posición de la Conferencia Este.

El empate lo deja en la tercera plaza del sector con 56 puntos, a cuatro unidades del líder, Philadelphia Union, pero con un partido menos.

Tres días después de machacar 4-0 al New York City, al Inter le esperaba el sábado un Toronto FC ya eliminado de la carrera por los playoffs y un público mayoritariamente entregado a Messi, como ocurre en la mayoría de estadios de la MLS.

El astro argentino, de 38 años, dirigió las operaciones en una primera parte en la que comenzó su duelo particular con el arquero Sean Johnson.

El exportero de la selección estadounidense, de 36 años, sacó dos manos salvadoras a remates tan claros que el rostro del capitán del Inter reflejaba su incredulidad.

Pero la insistencia de los visitantes les llevó a romper el muro de Johnson poco antes del descanso.

- Allende rompe el muro -

Messi recibió la pelota en tres cuartos de cancha y abrió a la banda izquierda para la llegada del español Jordi Alba, quien colgó un centro al segundo palo para que el argentino Tadeo Allende abriera el marcador con un cabezazo en el minuto 45+1.

El gol no bajó la moral de los locales que, a la vuelta del vestuario, avanzaron posiciones hasta encontrar el empate.

El estadounidense Djordje Mihailović, el jugador más peligroso de Toronto, remachó en el minuto 60 un pase de la muerte de Richie Laryea tras una larga jugada en la que la zaga del Inter falló en varios despejes.

Los visitantes apretaron hasta el pitido final pero Johnson volvió a frustrar en dos oportunidades a Messi, incluido un tiro libre en el minuto 82.

"Merecimos ganar, tuvimos las oportunidades más claras (...) Su portero fue el jugador del partido", sintetizó Javier Mascherano, entrenador del Inter.

- La carrera por el liderato -

Messi, líder goleador de la MLS con 24 dianas en 23 jornadas disputadas, llegaba al choque con una racha de cinco tantos en los últimos tres juegos.

Aunque era el quinto partido del Inter en dos semanas, Mascherano no dio descanso ni a Messi ni a sus veteranos socios Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Busquets, que el jueves anunció su retirada del fútbol a final de año, fue el único en ser sustituido a veinte minutos del final.

"Veíamos que estaba algo fatigado y queríamos meter más piernas en el medio", justificó El Jefecito.

La maratón de partidos del Inter, provocada por su participación en el Mundial de Clubes, continuará el martes en un duelo en casa frente al Chicago Fire.

"Estamos jugando cada tres días y no es fácil", dijo Mascherano. "Pero no nos gusta poner excusas, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos".

El Inter todavía tiene cuatro partidos para terminar en el liderato del Este por segundo año seguido y disfrutar así de la localía en el arranque de los playoffs el 24 de octubre.

En otros duelos de la jornada 37, el New York Red Bulls afrontaba un derbi ante su vecino NY City con la necesidad de un triunfo que lo devuelva a posiciones de playoffs en el Este.

En la noche, el San Diego FC del mexicano Hirving "Chucky" Lozano vivirá un duelo californiano ante el San Jose Earthquakes con la misión de conservar su liderato del Oeste, acechado por el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.