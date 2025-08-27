El inglés Draper se retira del Abierto de EEUU por lesión

El tenista inglés Jack Draper, semifinalista del Abierto de Estados Unidos el año pasado, se retiró este miércoles del Grand Slam de Nueva York antes de su duelo de segunda ronda.

Draper, quinto sembrado, debía enfrentar al belga Zizou Bergs, quien avanzó automáticamente a la tercera ronda, informó el torneo.

El comunicado señaló que el abandono es producto de una "lesión", sin dar más detalles.

El inglés, de 23 años, sufrió una lesión en el brazo izquierdo después de Wimbledon que lo apartó de los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati, los torneos de preparación del US Open.

En Nueva York reapareció el lunes con un triunfo en cuatro sets ante el argentino Federico Gómez.

Draper, quien cayó en las pasadas semifinales en Flushing Meadows ante Jannik Sinner, conquistó este año su primer título Masters 1000 en Indian Wells.