El guía nepalí que sobrevivió seis días en el Everest abandona la unidad de cuidados intensivos

El alpinista nepalí que sobrevivió solo durante seis días en el Everest ya ha abandonado la unidad de cuidados intensivos, anunció su familia el martes.

Dowa Sherpa, de 57 años, fue encontrado con vida el 4 de junio, mientras se arrastraba hacia el campamento base de la cima más alta del planeta (8.849 m), que había alcanzado junto al británico Chris Thrall el 29 de mayo.

Su supervivencia ha generado alegría entre sus compañeros pero también indignación por parte de familiares y de otros profesionales del alpinismo, que lamentan que los equipos de rescate no lo localizaran antes.

Víctima de congelación, deshidratación y de una fractura de fémur, fue evacuado en helicóptero hacia Katmandú, donde fue hospitalizado.

"Ha sido transferido de cuidados intensivos a una unidad clásica y su tratamiento continúa, es capaz de hablar un poco y de alimentarse", declaró a la AFP uno de sus familiares, Nuru Sherpa.

"Los médicos observan sus manos y piernas para ver si hay mejoría", añadió.

Abandonado a su suerte en temperaturas bajo cero cerca de la llamada "zona de la muerte" del Everest, donde los niveles de oxígeno son críticamente bajos, Dawa Sherpa asegura que sobrevivió durante días casi sin comida ni agua.

Sobrevivió gracias al chocolate y a los snacks que llevaba en los bolsillos, y logró escapar de una grieta para arrastrarse hacia el campamento base, explicó el guía a la edición nepalí de la BBC.

"Hubo neigligencia en su caso", declaró el martes a la AFP Maya Sherpa, presidente de la Asociación de Alpinistas del Everest.

"Debe abrirse una investigación para entender qué ha pasado, con el objetivo de que incidentes así no se reproduzcan".

La Asociación de Alpinismo de Nepal ha pedido la creación de una comisión gubernamental para investigar este incidente.

Al menos cinco alpinistas —dos indios y tres nepalíes— murieron durante la temporada de ascenso del Everest de este año.

Más de mil alpinistas alcanzaron la cumbre del Everest esta temporada, según cifras preliminares del gobierno nepalí, lo que la convierte en la más concurrida registrada hasta ahora.