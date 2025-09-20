El GP de Azerbaiyán seguirá en el calendario de la Fórmula 1 hasta 2030

El Gran Premio de Azerbaiyán permanecerá en el calendario del Mundial de Fórmula 1 al menos hasta 2030, anunciaron conjuntamente el organizador del evento y la F1 este sábado, con motivo de la edición 2025 de la carrera.

El contrato actual con el circuito urbano de Bakú estaba vigente hasta 2026 y se ha extendido por cuatro años, según el comunicado de la F1.

"El circuito es único, con secciones técnicas y largas rectas que bordean la magnífica costa y la histórica ciudad vieja, ofreciendo cada año una carrera llena de giros, sorpresas y espectáculo", destacó el director general del campeonato, Stefano Domenicali.

La primera edición del Gran Premio de Azerbaiyán, en las orillas del mar Caspio, tuvo lugar en 2016 bajo la denominación de GP de Europa, antes de convertirse en el GP de Azerbaiyán al año siguiente.

El trazado de seis kilómetros ofrece una mezcla de rectas muy largas y zonas más sinuosas con una pista estrecha que hace que las carreras sean a menudo espectaculares.