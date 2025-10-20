El Fráncfort empata en Friburgo (2-2) antes de recibir al Liverpool

El Eintracht Fráncfort (7º) no pasó del empate (2-2) en la cancha del Friburgo (9º), este domingo en la 7ª fecha de la Bundesliga, a tres días de recibir al Liverpool en Liga de Campeones.

Los locales se adelantaron en el minuto 2 con gol del delantero Derry Scherhant, pero Jonathan Burkardt puso al Eintracht por delante antes del descanso (18, 38).

Cuando parecía que los tres puntos volarían a Fráncfort, el delantero italiano Vincenzo Grifo, un especialista a pelota parada, sorprendió al arquero visitante, el brasileño Kaua Santos, con un libre directo que se coló por el primer palo.

El empate volvió a evidenciar la irregularidad del Fráncfort esta temporada, en la que ocupa la séptima posición, con 3 victorias, 1 empate y 3 derrotas. El Fráncfort es con 19 goles el segundo equipo más prolífico en el campeonato alemán, sólo por detrás del líder Bayern, pero los 18 goles recibidos le convierten en la peor defensa del campeonato.

En su segunda presencia en la Champions, Las Águilas de Dino Toppmöller reciben el miércoles al Liverpool.