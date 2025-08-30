El francés Sébastien Ogier toma el liderato del Rally de Paraguay

El francés Sébastien Ogier, de Toyota, tomó el sábado el liderato del Rally de Paraguay, décima prueba de las 14 del Campeonato Mundial (WRC), tras disputarse el decimoquinto de los 19 tramos especiales.

El ocho veces campeón del mundo, que ganó cuatro de los siete especiales del día, ahora aventaja a su compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai) y a su compañero de equipo británico Elfyn Evans (Toyota) por 10.3 y 36.6 segundos, respectivamente.

Ogier, que ya había ganado cuatro especiales el viernes pero perdió más de 30 segundos por un pinchazo, se benefició esta vez de las dificultades de su compañero en Toyota, el finlandés Kalle Rovanperä, que lideraba al mediodía.

Rovanperä, bicampeón del mundo (2022 y 2023), que hasta entonces no había tenido problemas, lo perdió todo en el penúltimo especial con un pinchazo que le costó más de dos minutos y medio.

A pesar de marcar tres tiempos rápidos el sábado, Rovanperä descendió a la sexta posición y se despidió de una posible segunda victoria consecutiva tras su éxito en Finlandia a principios de agosto.

Ahora Rovanperä intentará sumar el máximo de puntos posible el domingo, entre la clasificación del día (Super Sunday) y la etapa final de la prueba (Power Stage), pensando en la clasificación general, donde le pisa los talones a Evans.

Ogier, que está a solo 13 puntos del galés en la general y a 10 de Rovanperä, podría tener un impacto significativo en la lucha por el título si logra ganar el domingo.

Pero Fourmaux, que nunca ha ganado un rally del WRC, aún no ha terminado.

El estonio Ott Tänak (Hyundai), que también sufrió un pinchazo el sábado, ocupa la cuarta posición, a menos de tres segundos de Evans, mientras que el vigente campeón, Thierry Neuville (Hyundai), está quinto, a pocos segundos de su compañero de equipo.

Para el domingo solo están previstas cuatro etapas especiales, pero representan nada menos que 80,72 kilómetros de etapas cronometradas, un récord de la temporada para un último día de carreras.

-- Clasificación del Rally de Paraguay después de quince tramos especiales:

1. Sébastien Ogier/Vincent Landais 2H17:20.5

2. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria a 10.3

3. Elfyn Evans/Scott Martin 36.6

4. Ott Tänak/Martin Järveoja 39.1

5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe 46.8

6. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen 2:21.2

...

Ganadores de los tramos especiales:

Sébastien Ogier (ES3, ES5 ,ES7, ES8, ES10, ES12, ES13, ES14), Kalle Rovanperä (ES1, ES9, ES11, ES15), Adrien Fourmaux (ES2, ES4) Ott Tänak (ES6)