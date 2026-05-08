El francés Paul Magnier se viste de rosa tras ganar primera etapa del Giro de Italia

El velocista francés Paul Magnier se convirtió en el primer líder de la 109ª edición del Giro de Italia tras imponerse al esprint en la primera etapa, disputada este viernes con final en Burgas (Bulgaria).

El corredor del equipo Soudal Quick-Step se impuso en el seno de un grupo de una decena de corredores que se salvó de una caída masiva en el pelotón a solo 600 metros de la pancarta de meta, con el danés Tobias Lund Andersen y el británico Ethan Vernon completando el podio de la primera etapa.

Es la primera victoria en una gran vuelta para Magnier, que se convierte, a sus 22 años, en el primer francés en vestir la maglia rosa desde Bruno Armirail en 2023.

En una llegada en falso llano ascendente en el Boulevard Demokratsia, se impuso con media bicicleta de ventaja por delante de Andresen y Vernon, con el italiano Jonathan Milan, último maillot verde en el último Tour de Francia, como cuarto en esta primera etapa de la historia del Giro en territorio búlgaro.

"Estoy muy orgulloso del equipo, muy contento de tomar la salida del Giro en tan buena forma. El final ha sido caótico tras una jornada fácil para todo el mundo, en una carretera estrecha. Vencer aquí a velocistas tan buenos me hace muy feliz", se felicitó Magnier tras una etapa corta (147 km) y sin gran interés hasta el embalaje final.

Nacido en Texas (Estados Unidos) hace 22 años, Magnier es, junto a Paul Seixas, el otro fenómeno del ciclismo francés, aunque con un perfil diferente al de su compatriota, ya que el corredor del Soudal es un esprínter puro.

La temporada pasada firmó 19 victorias, únicamente superado en triunfos por el esloveno Tadej Pogacar.

Otros velocistas que aspiraban a la victoria, como Dylan Groenewegen o Kaden Groves, no pudieron entrar en la lucha tras verse involucrados en la caída ocurrida después de pasar bajo la pancarta del último kilómetro.

Máximo favorito para la clasificación general, el danés Jonas Vingegaard vivió una primera jornada sin sobresaltos y terminó la etapa en la parte trasera del pelotón, rodeado de toda su guardia pretoriana.

La segunda etapa del sábado todavía todavía transcurrirá por territorio búlgaro, con una etapa accidentada entre Burgas y Veliko Tarnovo, con 221 km de recorrido.