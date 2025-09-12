El francés Adrien Fourmaux lidera el rally de Chile tras la primera jornada

El francés Adrien Fourmaux (Hyundai) quedó a la cabeza del rally de Chile al término de la primera jornada del viernes, por delante de su compañero de equipo, el belga Thierry Neuville.

Sin embargo, la diferencia entre los dos pilotos de la marca surcoreana es de apenas un segundo en el arranque de la undécima de las catorce pruebas del Campeonato Mundial de Rally.

Otro francés, el ocho veces campeón del mundo, Sébastien Ogier (Toyota), era tercero a 2,3 segundos del líder.

El estonio Ott Tänak (Hyundai), que lideraba el rally antes de la sexta y última especial del día, tuvo que detenerse por un problema en el motor, lo que le dio el liderato a Fourmaux.

"Estoy contento porque es la primera vez que lideramos un rally tras la primera jornada. Es una pena para Ott y para el equipo, porque podríamos haber ocupado los tres primeros puestos", declaró Fourmaux.

Ogier tuvo dificultades para encontrar su ritmo al principio, pero las cosas mejoraron para él en la última especial, donde logró el mejor tiempo.

"He apretado todo el día y en esta (la última especial) no podía ir más rápido", afirmó.

El actual líder del campeonato, el británico Elfyn Evans (Toyota), ocupó el quinto puesto, a más de 13 segundos de Fourmaux.

El finlandés Kalle Rovanperä, segundo en la clasificación y también piloto de la marca japonesa, tuvo un buen comienzo este viernes al conseguir los dos primeros tiempos scratch.

Pero un error en la tercera especial, en la que golpeó la rueda trasera izquierda y se le salió la llanta, le hizo perder posiciones. Ahora se encuentra octavo, a más de un minuto del puntero.

La jornada del sábado también cuenta con seis pruebas especiales, pero podría llover, lo que deterioraría considerablemente las pistas de tierra.

- Clasificación del Rally de Chile, undécima prueba de las catorce del Campeonato Mundial de Rally (WRC), al término de la primera jornada:

1. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (FRA/Hyundai) 57:48.5

2. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (BEL/Hyundai) +01.0

3. Sébastien Ogier/Vincent Landais (FRA/Toyota) +02.3

4. Sami Pajari/Marko Salminen (FIN/Toyota) +11.2

5. Elfyn Evans/Scott Martin (GBR/Toyota) +13.1

...

-- Ganadores de las pruebas especiales: Kalle Rovanperä (ES1, ES2), Elfyn Evans (ES3), Sami Pajari (ES4), Ott Tänak (ES5), Sébastien Ogier (ES6).

-- Principales abandonos: Ott Tänak/Martin Järveoja (EST/Hyundai) por avería mecánica.