El estadounidense Stevenson le arrebata el cinturón de superligero a Teófimo López

El boxeador estadounidense Shakur Stevenson venció a su compatriota Teófimo López la madrugada del domingo en Nueva York y lo despojó del título de peso superligero de la OMB, erigiéndose en campeón de una cuarta división.

El invicto Stevenson dominó de principio a fin sobre el ring del Madison Square Garden, donde fue proclamado ganador por decisión unánime pocos minutos después de la una de la madrugada.

El peleador de Nueva Jersey, de 28 años, recibió la misma puntuación favorable (119-109) por parte de los tres jueces para destronar a López.

El púgil de raíces hondureñas estaba en poder del cinturón superligero (140 libras - 63,5 kg) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) desde junio de 2023.

También de 28 años, López encajó la segunda derrota de su carrera, por 22 combates ganados.

Stevenson, con un inmaculado balance de 25-0, es también el monarca actual del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y anteriormente había poseído títulos de peso pluma y superpluma.

El estadounidense se une así a un exclusivo club de campeones de cuatro divisiones distintas, al lado de íconos como Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao y Saúl "Canelo" Álvarez.