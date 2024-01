El estadounidense Ricky Brabec se adjudica su segundo Dakar en motos

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) conquistó este viernes su segundo Rally Dakar al término de la duodécima y última etapa, en Yanbu (Arabia Saudita).

El piloto de 32 años superó en 10 min y 53 segundos al botsuanés Ross Branch (Hero), y en 12 min y 25 segundos al francés Adrien Van Beveren (Honda), que sube por primera vez al podio del Dakar, con 33 años.

"Aún no tengo palabras, rodé muy bien, el equipo estuvo increíble. No sé cómo lo hemos hecho para hacer un Dakar tan perfecto, mi moto no se cayó nunca", declaró Brabec, primer estadounidense en conquistar el Dakar, en 2020.

Esta edición del mítico rally en categoría motos estuvo especialmente igualada, con cuatro pilotos peleando por la victoria casi hasta el final.

La última etapa en Yanbu tuvo como vencedor al argentino Kevin Benavides (KTM), que terminó a los pies del podio en la clasificación general.

Esta 46ª edición del Dakar quedará marcada por la muerte del piloto español de motos Carles Falcón a los 45 años, un poco más de una semana después de haber sufrido lesiones graves en una caída durante la segunda etapa.