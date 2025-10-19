El español Raúl Fernández gana el GP de Australia de MotoGP

El español Raúl Fernández consiguió este domingo en Australia su primera victoria en MotoGP, mientras que Álex Márquez terminó cuarto, consolidando su aspiración a terminar la temporada en segundo lugar del campeonato mundial.

En un día nublado en Phillip Island, el piloto de Aprilia se benefició de dos penalizaciones por vuelta larga contra Marco Bezzecchi para cruzar la meta con 1,418 segundos de ventaja sobre Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Bezzecchi (Aprilia), quien ganó el sprint de 13 vueltas el sábado, quedó tercero.

Pedro Acosta, de KTM, fue quinto, por delante de Luca Marini (Honda) y Alex Rins (Yamaha), mientras que el debutante español Fermín Aldeguer, que ganó el MotoGP en Indonesia hace dos semanas, terminó 14.º.

Mientras Fernández, en su 76º gran premio, se llevó la gloria, Márquez prácticamente selló el segundo puesto, por detrás de su hermano lesionado Marc, en el campeonato mundial, a falta de tres carreras.

El cuarto puesto del piloto español de Gresini le valió 13 puntos, 97 por delante de Bezzechhi, con un máximo de 111 en juego en las tres últimas citas del año de 22 paradas: Malasia, Portugal y España.

El bicampeón del mundo de Ducati, Francesco Bagnaia, sufrió una caída a falta de cuatro vueltas para el final, culminando un fin de semana desalentador.

Marc Márquez se coronó campeón del mundo en Japón, pero no está en Australia después de que Bezzecchi lo chocara en Indonesia, un incidente que envió al español al quirófano para una cirugía de hombro.