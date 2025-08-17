El español Rahm gana su segundo título de LIV Golf por delante de Niemann

El español Jon Rahm se proclamó campeón por segunda temporada seguida del circuito LIV Golf con un segundo lugar este domingo en el último torneo en Indianápolis, con el que adelantó en la clasificación general al chileno Joaquín Niemann.

Rahm se embolsó otra vez el gran cheque de 18 millones de dólares que este circuito de financiación saudita ofrece al mejor jugador del año.

El español, ganador del Masters de Augusta en 2023, finalizó en lo más alto de la tabla individual, con 226,16 puntos, por delante de Niemann, que concluyó con 223,68.

El ex número uno mundial desbancó a Niemann gracias a una espectacular última ronda en Indianápolis, torneo en el que se impuso el colombiano Sebastián Muñoz.

Rahm firmó una última vuelta de 11 bajo par que, con el título general ya en el bolsillo, le permitió también jugar un playoff de desempate con Muñoz por el trofeo de Indianápolis.

El jugador de Bogotá logró un birdie en el primer hoyo y celebró su primera victoria individual en el circuito.

Niemann, por su parte, terminó en el cuarto lugar compartido en Indianápolis y recibirá ocho millones de dólares por su segundo lugar general.

Un año atrás el jugador de Santiago ya cedió el título de temporada ante Rahm en el último evento del calendario.