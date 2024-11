"El equipo no está dando una buena versión", admite Ancelotti

El técnico italiano del Real Madrid reconoció su inquietud por el mal juego que su equipo está exhibiendo tras caer este martes en el Santiago Bernabéu ante el Milan por 3-1 y haber perdido frente al Barcelona por 4-0 en el Clásico.

"Estoy preocupado porque el equipo no está dando una buena versión, no hemos tenido mucha solidez, ahí tenemos que trabajar", declaró Ancelotti al canal Movistar.

"No defendemos bien, el equipo no está compacto", prosiguió antes de señalar que sus pupilos tienen que estar más ordenados y evitar encajar muchos goles. "El equipo no está bien en el campo", reconoció.

"Tenemos que defender mejor porque ahí está la clave", insistió antes de insinuar que llevará a cabo algunos retoques en el juego. "Debemos buscar soluciones en este sentido para tener un equipo más equilibrado, más sólido, sin volverme loco a cambiar pero algunos detalles tácticos podrían mejorar las cosas".

El entrenador aseguró que se trata de un problema colectivo. "Hay que levantarse, trabajar, luchar y pensar en el próximo partido", aseveró, antes de decir que Fede Valverde no está al cien por cien por problemas con la espalda.

En la misma línea se mostró el lateral derecho del Real Madrid, Lucas Vázquez, quien admitió que el equipo está atravesando un mal momento de juego .

"Son dos partidos complicados. El equipo ha tenido momentos buenos y malos que nos han castigado. Cuando recibes tantos goles en contra es difícil ganar partidos", declaró el defensa blanco en alusión a las derrotas contra el Milan y el Barcelona. "Tanto el día del Barça como este hemos sufrido mucho, los rivales nos han hecho correr mucho para atrás y han tenido muchas ocasiones de gol", indicó.

El futbolista pidió tranquilidad al mismo tiempo: "Es momento de tener calma, tener paciencia, seguir trabajando, hay momentos mejores o peores, ahora es un momento duro, entre todos vamos a intentar sacar esto adelante". Y zanjó afirmando que el próximo sábado tienen una buena oportunidad de resarcirse en su campo contra el Osasuna.