El discreto Rodri, en el foco del fútbol mundial

Campeón de Europa en 2024 con España y en 2023 con su club Manchester City, el centrocampista español Rodri, discreto en su vida privada, pasa a ocupar todos los focos del fútbol al ser nombrado Balón de Oro el lunes.

Nacido en Madrid hace 28 años, el elegante centrocampista alcanzó en 2023 una nueva dimensión, tras ser protagonista en la primera Liga de Campeones de la historia del Manchester City.

Un año después, como capo en la sala de máquinas de la selección española de Luis de la Fuente, Rodri saboreó también la gloria a nivel de selecciones, ganando con la 'Roja' la Eurocopa de Alemania.

Sus recientes actuaciones futbolísticas y el Balón de Oro del lunes han atraído hacia él los ojos y focos del planeta fútbol, una sobrexposición a la que Rodri ni está acostumbrado ni ha fomentado, rehuyendo de las redes sociales.

"Toda mi vida he vivido entre dos mundos. Uno, el fútbol, otro, el mundo real", escribió el jugador el pasado mes de septiembre en The Player's Tribune, en una columna en la que se abrió sobre cómo ha integrado el fútbol a su vida.

- Estudiante, incluso a distancia -

Luego de arrancar en el fútbol sala, Rodri se pasó al fútbol once como canterano del Atlético de Madrid. Desestimado de las categorías inferiores del club 'colchonero' por su físico menudo, Rodri fichó por el Villarreal en 2013 en busca de minutos, y su debut profesional le llegó dos años más tarde, en 2015.

Todavía en el instituto al llegar a la comunidad valenciana, el joven se aplicaba tanto sobre el césped como en las aulas.

"Un periodo en el que aprobaba todo y con notazas", recordó para el diario Relevo Armando Moreno, su último entrenador en la cantera del Villarreal.

Lejos de abandonar la educación tras su paso por el instituto, el jugador decidió continuar sus estudios, inscribiéndose a la Universidad Jaume I para cursar Administración y Dirección de Empresas.

En paralelo, comenzaba a llamar la atención en el fútbol, y tras un año de regreso al Atlético en la temporada 2018-2019, llegó desde Inglaterra la oferta que le cambió la vida futbolística: el Manchester City de Guardiola.

Pese al salto a la exigente Premier League, el jugador no despegó los pies del suelo y terminó sus estudios a distancia.

- Estrella consagrada -

Pero bajo la batuta de Pep Guardiola, el madrileño dio un salto de calidad, convirtiéndose en uno de los mejores mediocentros del mundo y teniendo protagonismo en los logros del club 'citizen' en el último lustro.

Entre estos, destacan las cuatro Premier League ganadas de forma consecutiva desde 2021, un campeonato en el que su presencia se hace notar.

Desde su llegada y hasta su lesión a finales de septiembre, el City contaba con un porcentaje de victorias de 74,1% con el madrileño sobre el campo, y un 61,9% en los partidos en los que fue baja por decisión técnica o lesión.

En 2021 vio desde el banquillo cómo el City perdía la final de la Champions contra el Chelsea (1-0), pero dos años después llegó su redención, anotando un gol para la historia del club inglés.

Con la 'Roja' debutó en 2018 pero se asentó en el mediocentro tras la retirada como internacional de Sergio Busquets. Con Luis de la Fuente en el banquillo ganó la Liga de Naciones en 2023 y, sobre todo, la Eurocopa-2024, siendo elegido Mejor Jugador de ambos torneos.

"Estoy muy orgulloso del jugador en que me he convertido y no solo en el campo. Me gusta lo que represento ante mis compañeros, que me escuchen en el vestuario y en los entrenamientos. Lo disfruto", resumió antes de la Eurocopa en una entrevista al diario L'Équipe sobre su rol en la 'Roja'.

Ahora apartado de los terrenos de juego toda la temporada por su grave lesión de rodilla, Rodri recogió en muletas la cosecha de su gran año, mientras cuenta ya los días para volver al césped, el 'otro mundo' en el que nunca más pasará desapercibido.