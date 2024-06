El deporte como medio para que los heridos de guerra ucranianos "se sientan vivos"

El deporte permite a los heridos de guerra ucranianos "sentirse vivos", aseguró la leyenda Andriy Shevchenko a la AFP en el marco del Europeo de fútbol para amputados, disputado a comienzos de mes en Evian (este de Francia).

"Nosotros estamos vivos hoy gracias a estos antiguos combatientes", dice Shevchenko, ganador del Balón de Oro en 2004 y actual presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol (UFA).

Por ello, que los heridos en la defensa del territorio ucraniano tras la invasión rusa en febrero de 2022 puedan practicar un deporte es una manera de ayudarles "a retomar una vida activa gracias al fútbol".

"El deporte es una potente herramienta de recuperación física y psicológica" para estos combatientes a su regreso del frente, reitera el exjugador del AC Milan y Chelsea entre otros equipos.

"Les permite que se sientan vivos aun en estos momentos difíciles", añade Shevchenko, hijo de militar, que calcula en "70.000 amputados", la mayoría excombatientes, las personas discapacitadas actualmente en su país.

"Estamos elaborando una hoja de ruta para los próximos cinco años con el fin de desarrollar el fútbol para amputados en todo el país", explica con orgullo.

- "Héroes" -

Actualmente, existen dos clubes para jugadores amputados en Kiev, aunque uno de ellos es el Shakhtar Donetsk, refugiado en la capital al ser el este la zona más afectada por el conflicto, y otros dos en Lviv (oeste) y Cherkasy (norte).

A nivel internacional, Ucrania fue una de las 16 selecciones participantes en a Eurocopa de fútbol para amputados que se disputó en Francia en los primeros días de junio.

Los partidos duran cincuenta minutos y cada equipo está compuesto por seis jugadores de campo y un portero.

"Cuatro o cinco" jugadores que tomaron parte en el torneo son antiguos soldados ucranianos, destacó Shevchenko.

"Son una gran fuente de inspiración para los amputados civiles del equipo", según el seleccionador ucraniano Dmytro Rzhondovskyi, que no duda en calificar a estos exsoldados de "héroes".

"Yo no soy un soldado, sino un ucraniano que ayuda a estos soldados, hombres y mujeres, a readaptarse a la vida tras sufrir lesiones traumáticas", añadió.

Tras este torneo, Rzhondovskyi preparará a la selección femenina de amputadas que participará en el Mundial que se organizará en Barranquilla (Colombia) del 2 al 11 de noviembre.

Aunque no está aún seguro de poder desplazarse al país sudamericano. "Por el momento no estoy en el frente, estoy en Kiev... pero no sé dónde estaré mañana".

"Es una situación muy complicada porque quizás me llamen para ir a combatir", concluyó.