El danés Rune pasa por el quirófano para operarse el tendón de Aquiles

Holger Rune, N.10 en ranking ATP, fue operado este martes del tendón de Aquiles izquierdo, que se rompió el pasado sábado en semifinales del torneo de Estocolmo, anunció el tenista danés este martes.

"Buenos días a todos. La operación salió bien hoy (...) Os mantendré al corriente de mi recuperación", escribió Rune en su cuenta de Instagram.

Su mensaje está acompañado de una foto del jugador desde su cama en el hospital en la que aparece sonriente y con el pulgar levantado.

Rune, de 22 años, se lesionó durante su partido en la capital sueca contra el francés Ugo Humbert.

Antes de su grave lesión, Rune habían encadenado buenos resultados en las últimas semanas, con un cuarto de final en el ATP de Tokio, seguido de unas semifinales en el Masters 1000 de Shanghái. Y parecía cerca de pisar la final en Estocolmo luego de haberse llevado el primer set ante el francés.