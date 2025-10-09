"El cuerpo lucha, pero se adapta", dice Kilian Jornet tras hazaña en EEUU

La estrella del trail Kilian Jornet completó el sábado una nueva hazaña, tras escalar los 72 picos de más de 4.267 metros de Estados Unidos en solo 31 días, que el montañista español veía también como una experiencia para ver cómo se adapta su cuerpo al esfuerzo, reveló en una entrevista a la AFP.

El catalán de 37 años, leyenda de las carreras en montaña, recorrió, a pie o en bicicleta, un total de 5.145 km con un desnivel positivo de 123.045 m, desde Colorado al Estado de Washington.

PREGUNTA: Había realizado proyectos similares en los Alpes (2024) y los Pirineos (2023) ¿Qué diferencias notó en Estados Unidos?

RESPUESTA: "Es cierto que el formato era un poco el mismo, pero aquí la gran diferencia fue el tamaño del proyecto. En distancia, era tres o cuatro veces más largo que en los Alpes. ¡Y luego la diversidad de paisajes! En los Pirineos o los Alpes, permaneces en un ecosistema bastante homogéneo. Aquí, comencé en Colorado, en altiplanos altos, en un clima continental. Después atravesé desiertos, zonas más alpinas, luego enormes bosques y regiones volcánicas más al norte. Los paisajes cambiaban cada día, ¡Fue increíble!".

P: ¿Qué le motiva a llevar a cabo este tipo de proyectos?

R: "Lo que realmente me fascinó aquí fue ver cómo el cuerpo se adapta al esfuerzo. La primera semana fue difícil: llegué, empecé directamente, con el cambio de horario, la altitud... ¡El primer día de esfuerzo duró más de veinte horas! El cuerpo luchaba contra todo eso. Luego, después de una semana, dejó de resistir y comenzó a adaptarse. Al final, estaba bien, podría haber continuado otro mes sin problema. Es fascinante ver ese cambio: primero es una agresión, luego el cuerpo termina diciendo 'esta es mi nueva normalidad'. Cuando le das las herramientas adecuadas —nutrición, descanso, gestión del esfuerzo—, se adapta a casi todo".

P: Con la fatiga y los peligros inherentes a la montaña, ¿nunca tuvo miedo de lesionarse?

R: "En los Alpes, el año pasado, el terreno era más técnico. Aquí, fue más un desafío de resistencia que de alpinismo puro. Hubo algunos pasajes técnicos en Sierra Nevada o en el Monte Rainier, pero no muy largos. Lo más difícil fue el clima: de los 31 días, tuve quince con mal tiempo: lluvia, nieve, tormentas... Por la mañana, a las 04h00, bajo la lluvia, con dos horas de sueño, tener que volver a salir en bicicleta en el frío, no siempre fue fácil. Pero el sol siempre termina saliendo".

P: También comparte tramos con atletas locales, ¿qué le aporta eso?

R: "Muchísimo. Hice aproximadamente la mitad de los picos solo, y la otra mitad acompañado. En los Alpes o los Pirineos, ya conocía la cultura, los valles, la gente. Aquí, era nuevo, y compartir estas montañas con los locales era una manera de entenderlas. Cuando acompañas a alguien en 'sus' montañas, te cuenta sus historias, eso lo cambia todo. Y además me reencontré con alguno amigos, conocí otros nuevos".

P: Se le ha visto a veces con bolsas de plástico en los pies dentro de las zapatillas de bicicleta, ¿es una nueva técnica?

R: "¡No (risas)! De hecho, no suelo andar en bicicleta, pero en ese tramo entre California y el estado de Washington (aproximadamente 1.400 km), llovió casi todo el tiempo. Al rato ya estaba completamente empapado. Era una forma de impermeabilizar las zapatillas: poner bolsas de plástico entre el calcetín y el zapato, así al menos puedes mantener los pies secos durante unas horas".

P: Da la impresión que ahora le llenan más estos proyectos que las carreras...

R: "Hoy estoy contento, por el momento he tenido mi dosis con este tipo de desafíos. Pero realmente me gusta el formato: recorrer largas distancias, subir picos, explorar. Tengo muchas ideas, es cuestión de encontrar el tiempo. Todavía me gusta correr, entrenar, enfrentarme a la competición, pero la emoción ya no es la misma que cuando gané por primera vez. En cambio, en proyectos como éste hay aún una intensidad muy profunda".