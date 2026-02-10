El croata Cilic logra su victoria 600 en la ATP, solo por detrás de Djokovic

El croata Marin Cilic, de 37 años, venció el martes en la primera ronda del torneo ATP 500 de Dallas al estadounidense Learner Tien y logró su victoria 600 en el circuito, que lo convierte en el jugador en activo con más triunfos después de Novak Djokovic.

Cilic, actual número 61 del mundo, se impuso por 7-5, 7-6 (7/4) al tenista estadounidense de 20 años, 23º de la ATP, en una hora y cincuenta minutos de partido.

Con 21 títulos en su carrera, incluido un US Open en 2014, el ex número tres mundial ha demostrado una constancia prolongada al más alto nivel.

Ocupa el segundo puesto en número de victorias de jugadores activos, pero muy lejos de la leyenda serbia Novak Djokovic, de 38 años, que suma 1.168 triunfos y alcanzó recientemente la final del Abierto de Australia.

Con su victoria de este martes en el ATP 500 de Dallas, Cilic supera a su compatriota y ex número dos del mundo Goran Ivanisevic, quien logró 599 victorias a lo largo de su carrera.